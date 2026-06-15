În spațiul muzeal al Vilei Catena, clădire cunoscută drept „Casa cu geamuri bombate”, din strada Radu Calomfirescu nr. 15 din București, iubitorii de pictură pot admira, până în octombrie 2026, expoziția
„Micul Paris”, artă dedicată Bucureștiului
Muzeul Național al Literaturii Române va găzdui expoziția „Micul Paris”, la sediul său din Calea Griviței 64-66, în perioada 23 iunie - 3 iulie 2026. Organizată de Asociația Artiștilor Plastici din București (AAPB), expoziția va cuprinde lucrări de pictură, grafică, fotografie și artă decorativă cu tema Bucureștiului interbelic. „Miza expoziției nu este doar nostalgia pentru Bucureștiul interbelic, ci posibilitatea de a pune în dialog două orașe: cel pe care ni-l imaginăm și cel în care trăim astăzi. Micul Paris era, în fapt, o stare de spirit, un oraș efervescent care visa să devină Parisul Estului”, a spus Irina Forgo, vicepreședinte AAPB, conform site-ului muzeului.