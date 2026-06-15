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„Micul Paris”, artă dedicată Bucureștiului

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Un articol de: Daniela Șontică - 23 Iunie 2026

Muzeul Național al Literaturii Române va găzdui expoziția „Micul Paris”, la sediul său din Calea Griviței 64-66, în perioada 23 iunie - 3 iulie 2026. Organizată de Asociația Artiștilor Plastici din București (AAPB), expoziția va cuprinde lucrări de pictură, grafică, fotografie și artă decorativă cu tema Bucureștiului interbelic. „Miza expoziției nu este doar nostalgia pentru Bucureștiul interbelic, ci posibilitatea de a pune în dialog două orașe: cel pe care ni-l imaginăm și cel în care trăim astăzi. Micul Paris era, în fapt, o stare de spirit, un oraș efervescent care visa să devină Parisul Estului”, a spus Irina Forgo, vicepreșe­dinte AAPB, conform site-ului muzeului. 

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