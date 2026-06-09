Monica Pillat a lansat cartea „Chilia fără ziduri”

Monica Pillat a lansat recent noua sa carte de poezie „Chilia fără ziduri”, în cadrul Librăriei Humanitas de la Cișmigiu, unde au acompaniat-o în fața publicului Liliana Ursu, Cristian Pătrășconiu, George Ardeleanu și Vasile Bănescu. A participat și Preasfințul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, care este nu doar un iubitor de carte, ci și un apreciat autor, membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Scriitorul Cristian Pătrăș­co­niu, moderatorul întâlnirii, cu o sintagmă a lui Dan C. Mihăilescu, a numit-o pe poetă „o duminică de om” și a apreciat că autoarea scrie o poezie a limpezimilor spirituale.

Primul cuvânt l-a avut poeta Liliana Ursu, care a mărturisit cât de mult admiră și iubește poezia pe care o găsește în imnurile sfinților Efrem Sirul, Andrei Criteanul, Roman Melodul, Simeon Noul Teolog, Ioan Damaschinul, Ioan al Crucii, pe care îi consideră „veghetorii noștri, ai celor care chiar iubim poezia, ai celor care chiar scriu poezie și stau de vorbă cu Dumnezeu”. Citind din cartea lansată câteva poeme și făcând legătura cu poeții mistici, Liliana Ursu a mai adăugat că „despre cartea Monicăi Pillat am putea scrie câte o carte fiecare de la masa aceasta”.

Profesorul George Ardeleanu, un bun cunoscător al „dinastiei culturale Pillat”, după cum spunea moderatorul, a făcut o comparație între poezia și proza autoarei: „Dacă poezia Monicăi Pillat este o poezie gravă, interiorizată, profund spiritualizată, lucrând într-un registru înalt, prozatoarea Monica Pillat este mai deschisă spre ludic, spre jocurile fanteziei și chiar ale experimentului. (...) Și în poezia din acest volum are tentința de a dizolva convențiile poetice”. Decodând titlul volumului, criticul literar s-a referit la un spațiu al recluziunii, al introspecției, al autenticului dialog cu sine, al rugăciunii.

Vasile Bănescu, care a avut-o în trecut invitată de mai multe ori în emisiunea sa la Televiziunea TRINITAS, a dorit mai ales să dea mărturie despre modul poetic și profund spiritual de a fi al autoarei: „Doamna Monica Pillat este singura persoană pe care o cunosc personal căreia i se potrivește deplin versul din Holderlin, «Plin de merite, totuși poetic, locuiește omul pe acest pământ». Eu așa am cunoscut-o, ca pe un om care trăiește poetic, reflectează poetic, care-și traduce Scriptura poetic. Este o persoană atât de spiritualizată, încât ajunge să vorbească rilke-an cu Dumnezeu. Și poezia domniei-sale este amprentată de amintirea poeziei lui Rilke”.

Lansarea de carte s-a încheiat cu câteva cuvinte emoționante din partea Monicăi Pillat: „Eu scriu, dar sunt doar mâna care scrie, pentru că Cine îmi dictează se află mai sus și în nevăzut. Ceea ce am reușit este că m-a ajutat Bunul Dumnezeu să ajung în acel loc al Prezenței. Îmi doresc să fiu o ucenică a Domnului, asta înseamnă a fi acolo, aproape de El, și a mă bucura de prezența Lui. Pentru mine poezia este mijlocul prin care pot anihila distanța dintre mine și El. Acest lucru nu numai că este poetic, dar este și lucrul care m-a ținut în viață până acum, pentru că am trecut prin momente foarte grele și, dacă nu aș fi primit de la Dumnezeu puterea prin scris, nu cred că mai trăiam. Faptul că trăiesc și că putem să ne bucurăm împreună de această seară este dovada vie că Dumnezeu există și că este cu noi. Am vrut, pentru că a fost cu mine, să vi-L dau și dumnevoastră”.

Cartea „Chilia fără ziduri” a apărut la Editura Spandugino în 2026 și are pe coperta a patra o prezentare de Andrei Pleșu.