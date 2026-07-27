Un eveniment complex, intitulat „Aripi colorate”, cuprinzând un vernisaj, o lansare de carte, o dezbatere și un workshop cu tineri, s-a desfășurat în prima duminică din august la Memorialul Ipotești - Centrul
Expoziția „Armonii Mediteraneene”, la Oradea
La Muzeul Orașului Oradea, situat în Piața Mihai Viteazul nr. 39-41, va avea loc miercuri, 5 august 2026, de la ora 15:00, vernisajul expoziției „Armonii Mediteraneene”, semnată de artistul plastic Marcel Muntean. Potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Țării Crișurilor Oradea, expoziția reunește peste 40 de lucrări realizate de Marcel Muntean în perioada șederii sale în Grecia. Picturile surprind armonii cromatice în care predomină albastrul intens al mării, pus în contrast cu oranjul strălucitor și solar al așezărilor urbane și cu albul rafinat al construcțiilor. Peisajele surprind case, chiparoși, fragmente de mare, bărci și plaje aurii într-un limbaj plastic original. În cadrul vernisajului vor lua cuvântul curatorul expoziției, Cornel Abrudan, și artistul Marcel Muntean. Expoziția va putea fi vizitată până în 25 septembrie 2026.