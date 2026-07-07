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Muzeul Național Cotroceni sărbătoreşte 35 de ani de activitate

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 09 Iulie 2026

Muzeul Național Cotroceni (MNC) va organiza o serie de evenimente prin care marchează cei 35 de ani de activitate culturală. Instituția muzeală va oferi acces gratuit vineri, 10 iulie, între orele 9:00 și 15:00, vizitatorilor cu vârste de până la 18 ani, iar sâmbătă, 11 iulie, între orele 10:00 şi 12:00, va organiza atelierul „Detectivii Timpului la Cotroceni”, adresat copiilor cu vârste între 8 și 12 ani. În timpul atelierului însoțitorii beneficiază de o vizită gratuită la muzeu, potrivit site-ului muzeulcotroceni.ro. 

„(...) Participanții la atelier vor descoperi aproape 350 de ani de istorie a Cotroceniului. Vor afla povești despre mănăstirea ctitorită de Șerban Cantacuzino și Palatul Domnesc, familia regală a României, perioada Palatului Pionierilor (...), vor descoperi istoria muzeului și rolul pe care îl are astăzi Administrația Prezidențială”, se arată pe site-ul muzeulcotroceni.ro, unde se găsesc mai multe informaţii despre atelier. 

Patrimoniul MNC cuprinde colecții valoroase de artă plastică, artă decorativă, documente istorice, carte veche, numismatică și arheologie, iar prin expozițiile și proiectele culturale organizate de-a lungul anilor, instituția s-a impus ca unul dintre cele mai importante spații de promovare a patrimoniului și artelor vizuale din România, conform MNC. 

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