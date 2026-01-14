Nominalizări pentru Premiul Eminescu

Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 14 Ianuarie 2026

Anual, la 15 ianuarie, în cadrul unei gale speciale care se desfă­șoară la teatrul din Boto­șani, este decernat Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. Anul acesta au fost nomina­lizați pentru acest premiu poeţii Nichita Danilov, Marian Drăghici, Arcadie Suceveanu, Doina Uricariu, Călin Vlasie, George Vulturescu și Matei Vișniec. Nominalizările au fost efectuate în urma unui sondaj din perioada septembrie - noiembrie 2025, de către Fundaţia Culturală „Hyperion-Caiete Botoşănene”. Premiul este acordat de Primăria și Consiliul Local Botoşani, iar laureatul va primi 40.000 de lei și titlul de cetăţean de onoare al municipiului. 

