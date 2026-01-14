Oraşele Oulu (Finlanda) şi Trencin (Slovacia) sunt Capitalele Europene ale Culturii în 2026, astfel că vor găzdui evenimente pe tot parcursul acestui an pentru evidențierea „bogăţiei culturilor europene
Nominalizări pentru Premiul Eminescu
Anual, la 15 ianuarie, în cadrul unei gale speciale care se desfășoară la teatrul din Botoșani, este decernat Premiul Național de Poezie „Mihai Eminescu” pentru Opera Omnia. Anul acesta au fost nominalizați pentru acest premiu poeţii Nichita Danilov, Marian Drăghici, Arcadie Suceveanu, Doina Uricariu, Călin Vlasie, George Vulturescu și Matei Vișniec. Nominalizările au fost efectuate în urma unui sondaj din perioada septembrie - noiembrie 2025, de către Fundaţia Culturală „Hyperion-Caiete Botoşănene”. Premiul este acordat de Primăria și Consiliul Local Botoşani, iar laureatul va primi 40.000 de lei și titlul de cetăţean de onoare al municipiului.