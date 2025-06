O reașezare a istoriei Târgului de Ceramică „Cucuteni 5000”

Târgul de Ceramică Tradiţională „Cucuteni 5000” s-a desfăşurat în weekendul trecut la Iaşi, în bine cunoscutul parc din dealul Copoului. În afara poveştilor ascunse în fiecare vas al olarilor, organizatorii au pregătit la această ediţie jubiliară, spre încântarea publicului, mai multe surprize care au conferit evenimentului o şi mai mare consistenţă şi greutate decât în anii precedenţi: volumul „Târgul Olarilor - Iaşi 55”, semnat de acad. Ion H. Ciubotaru, precum şi o serie de discuţii cu meşterii olari pe marginea „secretelor” care stau la baza însufleţirii, în formă şi culoare, a acestor minunate creaţii din lut.

Cel mai mare târg de ceramică din ţară, „Cucuteni 5000”, a făcut în acest an un salt în timp, ajungând la ediţia 55, după ce, în 2024, număra doar 41. Prof. univ. dr. Ion H. Ciubotaru, membru de onoare al Academiei Române, a explicat evoluţia târgului şi necesara reînnodare a etapelor celui ce avea să se transforme până astăzi în cel mai mare şi mai reprezentativ târg de ceramică din ţară: „În istoria târgului de la Iaşi există trei etape distincte: 1970-1975, când târgul se făcea doar pentru olarii din judeţul Iaşi; 1975-1983, când târgul se făcea pentru olarii din zona Moldovei, şi, în fine, târgul de după 1983, când a devenit naţional şi internaţional. Am fost prezent la toate cele 55 de ediţii, cu gândul, cu fapta şi eforturile pe care am putut şi a trebuit să le depun pentru ca târgul să-şi urmeze drumul firesc. Am fost în echipa care, în 1983, a hotărât să înfiinţeze această formă de manifestare, şi anume reunirea olarilor de pe toate meleagurile ţării, sub genericul «Cucuteni 5000». Mă bucur că Cel de Sus mi-a îngăduit să fiu prezent alături de dumneavoastră şi la această ediţie jubiliară”.

În efortul de a strânge laolaltă cei mai valoroşi şi reprezentativi meşteri din toate centrele de ceramică din România, acad. Ciubotaru nu doar s-a îngrijit ca aceştia să fie prezenţi la târg de-a lungul anilor, ci a reuşit după o muncă asiduă să-i cuprindă şi într-un volum-monument, după cum a constatat dr. Corina Mihăescu de la Institutul de Etnografie şi Folclor „C. Brăiloiu” - Bucureşti: „Ion H. Ciubotaru este cel mai desăvârşit cercetător al ceramicii din România şi mereu o face la nivel academic şi profund. În această carte documentează fiecare centru de ceramică în parte, analizând profund tradiţia olăritului, însă veţi avea bucuria să constataţi şi pagini ilustre de literatură pentru că felul şi stilul în care expune dragostea şi ataşamentul faţă de dinastiile de olari sunt de o sensibilitate ce emoţionează. Abia aştept ca lucrarea să se afle şi în mâinile dumneavoastră, ale olarilor şi iubitorilor de frumos, ca să vedeţi câtă muncă, cât talent şi cât respect faţă de ceea ce este valoros a depus domnul acad. Ion H Ciubotaru”.

Cercetătorii şi pasionaţii de acest meşteşug au remarcat că ceramica populară românească rămâne un fenomen viu şi prin intermediul Târgului „Cucuteni 5000”, iar interacţiunea dintre meşteri şi cumpărători este esenţială. Ca urmare, pe scena amenajată în cadrul „Cucuteni 5000” au avut loc şi „Dialoguri - Secrete Ceramice” cu o parte din meșterii olari prezenţi: Gheor­ghe Panțîr și Vitalie Parlui din R. Moldova, Szabolcs Sarkany (Albiș Buduslău, Bihor), Cătălin Postăvar (Brașov), Daniel Ifrim din Schitu Stavnic, Iași (care deţine şi titlul de Tezaur Uman Viu) și Rodica Mocanu din Tansa, Iași. Amfitrioni ai acestor dialoguri au fost arh. Waldermar-Alexander Megerle, colecţionar de ceramică, şi dr. Ioana Repciuc, cercetător în cadrul Depar­tamentului de Etnografie și Folclor al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide” din Iași. „Într-o lume a schimbărilor, a crizelor de toate felurile, cultura tradiţională trebuie să nu se schimbe. Noi aşteptăm ca această stabilitate, această inerţie a tiparelor şi a formelor să o vedem de fiecare dată pe standurile olarilor care vin la Iaşi”, a transmis Ioana Repciuc.

Ediţia jubiliară 55 a Târgului de Ceramică „Cucuteni 5000” a fost organizată de Centrul Județean al Culturii Tradiționale Iași din subordinea Consiliului Judeţean Iaşi, cu sprijinul Primăriei Municipiului Iaşi, echipa fiind coordonată de managerul Andra Ozana Dram.