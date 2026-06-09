Monica Pillat a lansat recent noua sa carte de poezie „Chilia fără ziduri”, în cadrul Librăriei Humanitas de la Cișmigiu, unde au acompaniat-o în fața publicului Liliana Ursu, Cristian Pătrășconiu, George
Omagiu unui pionier al biologiei celulare
În Aula Academiei Române va avea loc, în 29 iunie 2026, începând cu ora 10:00, Sesiunea omagială „Centenar acad. Nicolae Simionescu”, organizată de Secția de științe biologice a Academiei Române și de Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”. Vor susține alocuțiuni: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, acad. Maya Simionescu, președinta Secției de științe biologice, acad. Ileana Mânduțeanu, acad. Anca Sima, acad. Doina Popov, prof. dr. Dan Simionescu, prof. dr. Andy Chirculescu, dr. Florea Lupu, dr. Manuela Călin și dr. Adrian Manea.
Programul manifestării include și difuzarea filmului documentar „Nicolae Simionescu - Arhitectul Școlii românești de biologie celulară”, precum și un recital de harpă susținut de Vera Gafencu-Croitoru, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acad.ro.
Acad. Nicolae Simionescu (1926-2026), fondator al Școlii românești de biologie celulară și al Institutului de Biologie și Patologie Celulară care îi poartă numele, este una dintre personalitățile de referință ale științei românești. Prin activitatea sa de cercetare, prin contribuțiile instituționale și prin formarea mai multor generații de specialiști, el a avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare și a cercetării biomedicale din România.