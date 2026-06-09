Omagiu unui pionier al biologiei celulare

În Aula Academiei Române va avea loc, în 29 iunie 2026, începând cu ora 10:00, Sesiunea omagială „Centenar acad. Ni­colae Simionescu”, organizată de Secția de științe biologice a Academiei Române și de Institutul de Biologie și Patologie Celulară „Nicolae Simionescu”. Vor sus­ține alocuțiuni: acad. Marius Andruh, președintele Academiei Române, acad. Maya Simionescu, preșe­dinta Secției de științe biologice, acad. Ileana Mându­țea­nu, acad. Anca Sima, acad. Doina Popov, prof. dr. Dan Simio­nescu, prof. dr. Andy Chirculescu, dr. Florea Lupu, dr. Manuela Călin și dr. Adrian Manea.

Programul manifestării include și difuzarea filmului documentar „Nicolae Simionescu - Arhitectul Școlii românești de biologie celulară”, precum și un recital de harpă susținut de Vera Gafencu-Croitoru, potrivit infor­ma­țiilor publicate pe site-ul acad.ro.

Acad. Nicolae Simionescu (1926-2026), fondator al Școlii românești de biologie celulară și al Institutului de Biologie și Patologie Celulară care îi poartă nu­mele, este una dintre per­so­na­litățile de referință ale științei românești. Prin activitatea sa de cercetare, prin contribuțiile insti­tuționale și prin formarea mai multor generații de specia­liști, el a avut un rol esențial în dezvoltarea biologiei celulare și a cercetării biomedicale din România.