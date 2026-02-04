Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Patrimoniu arheologic în curs de digitalizare

Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 06 Feb 2026

Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ este digitalizat în cadrul unui proiect-pilot, în prezent desfăşurându-se procesul de scanare 3D a unor piese arheologice, cu ajutorul echipei de la Vatrion, se arată pe pagina de Facebook a Complexului Muzeal Naţional Neamţ. „Am decis să facem acest pas pentru ca o parte din bunurile de patrimoniu să fie mai accesibile publicului larg, dar și pentru a spori interesul comunității pentru muzeu”, spune şeful secţiei muzeale şi responsabilul de proiect, arheologul dr. Vasile Diaconu pe pagina sa de Facebook. Scanarea 3D nu oferă doar un produs digital, ci și o bază pentru o cercetare amănunțită a acestor bunuri culturale cu o vechime de mii de ani, precizează specialistul. „Avem un patrimoniu istoric deosebit și publicul trebuie să aibă acces la el. Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț deține diverse artefacte valoroase, specifice culturii Cucuteni”, mai spune arheologul dr. Vasile Diaconu, care speră la intrarea cât mai curând a culturii Cucuteni în patrimoniul UNESCO.

