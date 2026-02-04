Patrimoniu arheologic în curs de digitalizare

Patrimoniul arheologic al Muzeului de Istorie şi Etnografie Târgu-Neamţ este digitalizat în cadrul unui proiect-pilot, în prezent desfăşurându-se procesul de scanare 3D a unor piese arheologice, cu ajutorul echipei de la Vatrion, se arată pe pagina de Facebook a Complexului Muzeal Naţional Neamţ. „Am decis să facem acest pas pentru ca o parte din bunurile de patrimoniu să fie mai accesibile publicului larg, dar și pentru a spori interesul comunității pentru muzeu”, spune şeful secţiei muzeale şi responsabilul de proiect, arheologul dr. Vasile Diaconu pe pagina sa de Facebook. Scanarea 3D nu oferă doar un produs digital, ci și o bază pentru o cercetare amănunțită a acestor bunuri culturale cu o vechime de mii de ani, precizează specialistul. „Avem un patrimoniu istoric deosebit și publicul trebuie să aibă acces la el. Muzeul de Istorie și Etnografie Târgu-Neamț deține diverse artefacte valoroase, specifice culturii Cucuteni”, mai spune arheologul dr. Vasile Diaconu, care speră la intrarea cât mai curând a culturii Cucuteni în patrimoniul UNESCO.