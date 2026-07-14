Expozițiile „Brâncuși. Sindromul” de la Muzeul Național de Artă al României (MNAR) și „Photographs by Brancusi” de la Muzeul de Artă Recentă (MARe) din București își așteaptă vizitatorii până în
„Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”
Bucureștenii și turiștii din Capitală s-au putut bucura, în weekendul trecut, de programul „Străzi deschise - București, Promenadă urbană”, organizat sub tema „Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”. Au avut loc tururi ghidate, demonstrații artistice și activități educaționale desfășurate în mai multe zone de pe Calea Victoriei și din Piața Revoluției. Proiectul, care va dura până la toamnă, este organizat de ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului București.
Noutatea acestei ediții a fost caravana educațională a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) București, prin care studenții voluntari ai universității au oferit altor tineri experiențe participative, jocuri interactive, concursuri, ateliere, demonstrații cu roboți, experiențe cu ochelari VR și, nu în ultimul rând, consiliere în vederea alegerii unei cariere. Atât sâmbătă, cât și duminică, în Piața Revoluției, elevii de liceu s-au întâlnit cu studenții celor șapte facultăți ale USAMV.
Iubitorii clădirilor de patrimoniu și de istorie au putut lua parte, sâmbătă și duminică, la turul guidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei - istoria unui bulevard celebru”, susținut de Ovidiu Neacșu. În aceleaşi zile, Parcul Kretzulescu, aflat lângă istorica Biserică Kretzulescu, a devenit un adevărat atelier de pictură în aer liber, unde membrii Asociației Artiștilor Plastici din București au oferit demonstrații de pictură.