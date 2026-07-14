Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură „Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”

„Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Cultură
Un articol de: Daniela Șontică - 14 Iulie 2026

Bucureștenii și turiștii din Capitală s-au putut bucura, în week­endul trecut, de programul „Străzi deschise - București, Promenadă urbană”, organizat sub ­tema „Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”. Au avut loc tururi ghidate, demonstrații artistice și activități educaționale desfășurate în mai multe zone de pe Calea Victoriei și din Piața Revoluției. Proiectul, care va dura până la toamnă, este organizat ­de ARCUB - Centrul Cultural al ­Municipiului București.

Noutatea acestei ediții a fost caravana educațională a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) București, prin care studenții voluntari ai uni­versității au oferit altor tineri ex­periențe participative, jocuri interactive, concursuri, ateliere, demon­strații cu roboți, experiențe cu ochelari VR și, nu în ultimul rând, consiliere în vederea alegerii unei cariere. Atât sâmbătă, cât și duminică, în Piața Revoluției, elevii de liceu s-au întâlnit cu studenții celor șapte facultăți ale USAMV.

Iubitorii clădirilor de patrimoniu și de istorie au putut lua parte, sâmbătă și duminică, la turul guidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei - istoria unui bulevard celebru”, susținut de Ovidiu Neacșu. În aceleaşi zile, Parcul Kretzulescu, aflat lângă istorica Biserică Kre­tzulescu, a devenit un adevărat atelier de pictură în aer liber, unde membrii Asociației Artiștilor Plastici din București au oferit demon­strații de pictură.

Citeşte mai multe despre:   Străzi deschise
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Ion Carchelan expune în Coreea de Sud  Cultură
    Ion Carchelan expune în Coreea de Sud 

    „Suntem încântați să anunțăm cea de-a 241-a Expoziție Invi­tațională de la Muzeul Tematic Haegeumgang și Muzeul de Artă Yu Kyung. În luna iulie a acestui an, cufundați-vă în lumea artistică profundă

    14 Iul, 2026
  • Ateliere de vacanță la Craiova Cultură
    Ateliere de vacanță la Craiova

    La Biblioteca Județeană „Alexandru și Aristia Aman” din Craiova, în cadrul proiectului CreAi-VDLib - Academia de Edu­cație Creativă, implementat în cadrul Interreg Romania-Bulgaria Programme, s-au încheiat

    14 Iul, 2026
TOP 6 Cultură