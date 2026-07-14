Bucureștenii și turiștii din Capitală s-au putut bucura, în week­endul trecut, de programul „Străzi deschise - București, Promenadă urbană”, organizat sub ­tema „Patrimoniu viu: Bucureștiul dintre istorie și creație”. Au avut loc tururi ghidate, demonstrații artistice și activități educaționale desfășurate în mai multe zone de pe Calea Victoriei și din Piața Revoluției. Proiectul, care va dura până la toamnă, este organizat ­de ARCUB - Centrul Cultural al ­Municipiului București.

Noutatea acestei ediții a fost caravana educațională a Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) București, prin care studenții voluntari ai uni­versității au oferit altor tineri ex­periențe participative, jocuri interactive, concursuri, ateliere, demon­strații cu roboți, experiențe cu ochelari VR și, nu în ultimul rând, consiliere în vederea alegerii unei cariere. Atât sâmbătă, cât și duminică, în Piața Revoluției, elevii de liceu s-au întâlnit cu studenții celor șapte facultăți ale USAMV.

Iubitorii clădirilor de patrimoniu și de istorie au putut lua parte, sâmbătă și duminică, la turul guidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei - istoria unui bulevard celebru”, susținut de Ovidiu Neacșu. În aceleaşi zile, Parcul Kretzulescu, aflat lângă istorica Biserică Kre­tzulescu, a devenit un adevărat atelier de pictură în aer liber, unde membrii Asociației Artiștilor Plastici din București au oferit demon­strații de pictură.