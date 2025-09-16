Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Poetul Ioan Alexandru comemorat la Iași

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 16 Septembrie 2025

La Palatul Culturii din Iași va avea loc miercuri, 17 septembrie 2025, începând cu ora 16:30, comemorarea a 25 de ani de la trecerea la cele veșnice a poetului Ioan Alexandru, în cadrul conferinței „Eikon și Logos”. Evenimentul se va desfă­șura în sala în care sunt expuse câteva dintre lucrările artistului Paul Gherasim, în expoziția „Însemn al porfirei pe bolta de lumină”. Între cei doi a existat o prietenie bazată pe valorile culturii ortodoxe.

Evenimentul este organizat de Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Vasile cel Mare” din Iași în ­parteneriat cu Palatul Culturii și ­Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași. Despre viața și activitatea lui Ioan Alexandru va vorbi pr. prof. dr. Bogdan Anistoroaei, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook Laura Codrina.

Ioan Alexandru (1941-2000) a fost un poet și eseist român, cunoscut pentru lirica sa de inspirație religioasă și patriotică. Format la Cluj și perfecționat prin studii de teologie și filosofie în Germania, el a adus în literatura română o voce distinctă, marcată de patos profetic, iubire de patrie și orientare spre sacralitate. 

