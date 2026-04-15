Prezenţă românească la „Festival du Livre de Paris”

România va fi prezentă, în perioada 17-19 aprilie 2026, la cel mai important eveniment internațional dedicat cărții din capitala Franței, „Festival du Livre de Paris” - continuator al „Salon du Livre”, inițiat în 1981 -, care se va desfăşura la Grand Palais. Participarea ţării noastre este organizată de Insti­tutul Cultural Român (ICR) prin Centrul Național al Cărții și ICR Paris, în parteneriat cu Ambasada României în Republica Franceză și Ambasada Republicii Moldova în Republica Franceză, potrivit unui comunicat al ICR postat pe site-ul icr.ro.

Prezența României la cea mai amplă manifestare de profil dedicată spațiului editorial francofon este precedată (14-17 aprilie) de evenimentul „Focus România la Sorbonne Nouvelle”, care cuprinde întâlniri cu scriitori și oameni de carte, ateliere de traducere, dezbateri despre poezia contemporană, concerte și proiecții de film.

Peste 450 de edituri sunt prezente la ediţia curentă a „Festival du Livre de Paris”, care se anunţă „o adevărată sărbătoare a cărții în toate formele ei”, potrivit sursei citate. În colaborare cu Centrul Pompidou, organizatorii propun, printre altele, Marea Galerie a Adaptării și a avanpremierelor de filme și seriale tv cu SCELF, Galeria Mării cu Ministerul Mării și un Sat pentru copii. Accesul la festival se face pe bază de bilet, care poate fi achiziționat online pentru fiecare zi, iar pentru „Nocturne Culinaire”, biletul se achiziționează distinct.



