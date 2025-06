Recuperarea unui tablou de patrimoniu

Tabloul „Sfântul Sebastian” de El Greco a fost retras din licitaţia Old Masters, planificată la Chris­tie’s New York pentru 2025, unde figura ca piesă principală, după ce casa de licitații a fost notificată despre faptul că opera este de drept proprietatea României, au anunțat autoritățile de la București. Capodopera, datată 1610-1614, dispărută din colecţia naţională a țării noastre, va rămâne la casa de licitaţii Christie’s până când solicitările de recuperare vor fi soluţionate de instanţele americane.

Potrivit Ministerului Finanțelor, România a depus, la începutul acestui an, o acţiune în instanţele din New York pentru recuperarea tabloului, iar în 30 mai 2025 a obţinut măsura de indisponibilizare pe termen lung: „Consignantul tabloului şi o persoană pe nume Paul Philippe al României pretind că sunt proprietarii operei de artă. Demersurile României pentru recuperarea acestei picturi importante - care a aparţinut primului rege al României înainte de a fi lăsată moştenire statului român - şi pentru reunirea sa cu colecţia naţională au acum garanţia că vor fi ascultate de instanţele judecătoreşti din New York”.