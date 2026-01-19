Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Relaţia Ţărilor Române cu Mănăstirea „Sfântul Pavel” de la Athos

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 19 Ianuarie 2026

Academia Română va organiza, în 22 ianuarie 2026, con­ferința intitulată „Mănăstirea «Sfântul Pavel» de la Muntele ­Athos și Țările Române. Privire sintetică, la sfârșit de drum”, sus­ținută de cercetătorul Petronel Zahariuc, profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și, din 2024, director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, din cadrul Filialei Iași a Academiei Române. Alocu­țiunea de deschidere va fi sus­ținută de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Tema conferinței are în centru arhiva Mănăstirii „Sfântul Pavel” de la Muntele Athos, fond documentar asupra căruia autorul a des­fășurat cercetări sistematice pe parcursul ultimelor două decenii. În cadrul conferinței, vor fi prezentate cele 801 documente care alcătuiesc arhiva românească a mănăstirii, materialele păstrate în arhivele din țară și a studiilor elaborate de-a lungul timpului privind relațiile politice, economice, religioase și culturale dintre români și Muntele ­Athos, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acad.ro.

Participarea publicului este liberă, iar conferința va putea fi urmărită și online, prin intermediul platformei Zoom, detalii suplimentare fiind disponibile online.

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   Academia Romana
