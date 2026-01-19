Relaţia Ţărilor Române cu Mănăstirea „Sfântul Pavel” de la Athos

Academia Română va organiza, în 22 ianuarie 2026, con­ferința intitulată „Mănăstirea «Sfântul Pavel» de la Muntele ­Athos și Țările Române. Privire sintetică, la sfârșit de drum”, sus­ținută de cercetătorul Petronel Zahariuc, profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și, din 2024, director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, din cadrul Filialei Iași a Academiei Române. Alocu­țiunea de deschidere va fi sus­ținută de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.

Tema conferinței are în centru arhiva Mănăstirii „Sfântul Pavel” de la Muntele Athos, fond documentar asupra căruia autorul a des­fășurat cercetări sistematice pe parcursul ultimelor două decenii. În cadrul conferinței, vor fi prezentate cele 801 documente care alcătuiesc arhiva românească a mănăstirii, materialele păstrate în arhivele din țară și a studiilor elaborate de-a lungul timpului privind relațiile politice, economice, religioase și culturale dintre români și Muntele ­Athos, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acad.ro.

Participarea publicului este liberă, iar conferința va putea fi urmărită și online, prin intermediul platformei Zoom, detalii suplimentare fiind disponibile online.