Ministerul Culturii (MC) a lansat, recent, apelul de proiecte „Brâncuşi 150”, dedicat celebrării a 150 de ani de la naşterea marelui sculptor. Apelul reprezintă un prim pas de stimulare a creativităţii şi de
Relaţia Ţărilor Române cu Mănăstirea „Sfântul Pavel” de la Athos
Academia Română va organiza, în 22 ianuarie 2026, conferința intitulată „Mănăstirea «Sfântul Pavel» de la Muntele Athos și Țările Române. Privire sintetică, la sfârșit de drum”, susținută de cercetătorul Petronel Zahariuc, profesor la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și, din 2024, director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, din cadrul Filialei Iași a Academiei Române. Alocuțiunea de deschidere va fi susținută de acad. Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române.
Tema conferinței are în centru arhiva Mănăstirii „Sfântul Pavel” de la Muntele Athos, fond documentar asupra căruia autorul a desfășurat cercetări sistematice pe parcursul ultimelor două decenii. În cadrul conferinței, vor fi prezentate cele 801 documente care alcătuiesc arhiva românească a mănăstirii, materialele păstrate în arhivele din țară și a studiilor elaborate de-a lungul timpului privind relațiile politice, economice, religioase și culturale dintre români și Muntele Athos, potrivit informațiilor publicate pe site-ul acad.ro.
Participarea publicului este liberă, iar conferința va putea fi urmărită și online, prin intermediul platformei Zoom, detalii suplimentare fiind disponibile online.