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Şcoală de vară la Antipa

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Un articol de: Elena Gabriela Zamora - 10 Iunie 2026

Muzeul Național de Istorie Naturală „Grigore Antipa” din Bucureşti invită copiii cu vârste între 9 și 14 ani într-o fascinantă călătorie în lumea cunoașterii științi­fice. Timp de opt săptămâni, în perioada 22 iunie - 4 septembrie 2026, tinerii naturaliști participanţi la Școala de vară de la Antipa vor descoperi tainele naturii prin activități interactive, experimente, observații și întâlniri directe cu specialiștii și cercetătorii muzeului, potrivit site-ului antipa.ro.

Prin intermediul acestor activităţi, copiii vor dobândi cunoştinţe noi despre natură şi mediul înconjurător, îşi vor putea dezvolta spiritul de observaţie şi curiozitatea ştiinţifică şi, totodată, vor descoperi cât de importantă este protejarea biodiversităţii.

Cele opt module tematice se vor desfăşura de luni până vineri, între orele 10:15 şi 12:15, în Sala Atelier şi în grădina muzeului. La terminarea fiecărui modul, toţi copiii vor primi diplome de participare şi premii surpriză. Înscrierile se fac prin formularul online, în limita locurilor disponibile şi contra cost. Mai multe informaţii sunt disponibile pe site-ul antipa.ro. 

Citeşte mai multe despre:   Muzeul Antipa  -   școala de vară
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