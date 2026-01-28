Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Simpozion „Brâncuși” la Academia Română

Simpozion „Brâncuși” la Academia Română

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 28 Ianuarie 2026

În contextul „Anului Brân­cuși”, astăzi, în Aula Academiei Române, va avea loc simpozionul „Când arta îmbrăţişează medicina - ecorşeul şi lucrările de tinereţe ale lui Constantin Brâncuşi”. Manifestarea va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, care va susţine prelegerea „Omagiul Academiei Române la 150 de ani de la naşterea lui ­Constantin Brâncuşi”.
Vor urma apoi comunicări susți­nute de personalități interesate de creația brâncușiană: prof. univ. dr. Cristian Velescu, Sever Voinescu, lector univ. dr. Elena Dumitrescu, prof. univ. dr. Andy Chirculescu și acad. Irinel Popescu. Cercetătoarea Doina Lemny, muzeograf la Centrul Pompidou din Paris, considerată cea mai bună cunoscătoare a operei sculp­to­rului, va susține prelegerea „Brân­cuşi: de la acordurile viorii la armonia corpului uman”. Absolvent al Şcolii de Belle-Arte din Bucureşti şi al Şcolii Superioare de Arte Frumoase din Paris, Constantin Brâncuşi ­(1876-1957) este cel mai cunoscut sculp­­tor român, exponent al sculpturii abstrac­te moderne. În 1990, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române. 

Citeşte mai multe despre:   Anul Brâncuşi  -   simpozion  -   Academia Romana  -   Ioan Aurel Pop
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Marin Sorescu omagiat printr-o expoziție Cultură
    Marin Sorescu omagiat printr-o expoziție

    Muzeul Național al Literaturii Române din București găzduieşte expoziția „Marin Sorescu 90”, care oferă publicului ocazia de a vedea în premieră o parte semnificativă din arhiva scriitorului, pusă la

    28 Ian, 2026
  • O călătorie în București Cultură
    O călătorie în București

    Una dintre expozițiile permanente ale Muzeului Municipiului București este „Timpul orașului”, o poveste care conduce către o călătorie unică pentru înțelegerea timpului trăit în vârstele orașului.

    27 Ian, 2026
  • Apuseni, țara de piatră, în fotografii Cultură
    Apuseni, țara de piatră, în fotografii

    Muzeul Geologic Național din Bucureşti găzdu­iește expoziția „Apuseni, țara de piatră”, realizată în cadrul proiectului „Romania Student Tour”, program naţional de redescoperire şi promovare a

    27 Ian, 2026
TOP 6 Cultură