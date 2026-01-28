Simpozion „Brâncuși” la Academia Română

În contextul „Anului Brân­cuși”, astăzi, în Aula Academiei Române, va avea loc simpozionul „Când arta îmbrăţişează medicina - ecorşeul şi lucrările de tinereţe ale lui Constantin Brâncuşi”. Manifestarea va fi deschisă de acad. Ioan-Aurel Pop, care va susţine prelegerea „Omagiul Academiei Române la 150 de ani de la naşterea lui ­Constantin Brâncuşi”.

Vor urma apoi comunicări susți­nute de personalități interesate de creația brâncușiană: prof. univ. dr. Cristian Velescu, Sever Voinescu, lector univ. dr. Elena Dumitrescu, prof. univ. dr. Andy Chirculescu și acad. Irinel Popescu. Cercetătoarea Doina Lemny, muzeograf la Centrul Pompidou din Paris, considerată cea mai bună cunoscătoare a operei sculp­to­rului, va susține prelegerea „Brân­cuşi: de la acordurile viorii la armonia corpului uman”. Absolvent al Şcolii de Belle-Arte din Bucureşti şi al Şcolii Superioare de Arte Frumoase din Paris, Constantin Brâncuşi ­(1876-1957) este cel mai cunoscut sculp­­tor român, exponent al sculpturii abstrac­te moderne. În 1990, a fost ales membru post-mortem al Academiei Române.