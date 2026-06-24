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Simpozion de artă contemporană la Iași

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Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 25 Iunie 2026

În incinta Casei Pătrate și a Muzeului „Vasile Pogor” - Casa Junimii din Iași va avea loc, în perioada 29 iunie - 29 iulie 2026, simpozionul de creație „Casa Porților Deschise”, eveniment dedicat artei contemporane.

Potrivit informațiilor publicate de Muzeul Național al Literaturii Române din Iași, la manifestare vor participa artiști români reprezentativi din Iași, București, Cluj-Napoca, Alba Iulia, Chișinău și Paris. Aceștia vor expune lucrări de sculptură, pictură, grafică, ceramică, video și instalație, atât în spațiile interioare, cât și în cele exterioare.

De asemenea, artiști și istorici de artă din Iași și din alte centre culturale ale țării își vor împărtăși viziunile asupra lumii contemporane, oferind comunității ieșene creații cu valoare simbolică și documentară, menite să rămână mărturii ale prezentului. 

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