Sistem european de protecție a produselor artizanale

Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii şi alţi meș­te­șu­gari europeni îşi vor putea înregistra, de la 1 decembrie 2025, denumirile în noul sistem al Uniunii Europene de indicaţii geografice (IG) pentru produsele artizanale şi industriale, a anunţat Comisia Europeană. Până acum, protecţia indicaţiilor geografice era acordată doar alimentelor şi băuturilor.

Sistemul va proteja produse cum ar fi sticla de Boemia, porţelanul Limoges, cuţitele Solingen sau tweedul Donegal, a căror reputaţie şi calitate este legată de locul lor de origine.

De asemenea, va proteja competenţele tradiţionale, va sprijini locurile de muncă locale şi va ajuta consumatorii să recunoască produsele autentice şi de înaltă calitate.

Producătorii inte­re­sați vor depune o cerere, prin intermediul unei asociaţii sau individual, la autoritatea naţională competentă. Fiecare cerere trebuie să includă un „caiet de sarcini” care să evidenţieze denumirea, procesul de producţie şi aria geografică. Danemarca, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos şi Suedia au obţinut o derogare de la parcurgerea etapei naţionale, iar producătorii din aceste țări vor putea, în mod excepţional, să depună o cerere direct la Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care ­gestionează procedura.