Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Sistem european de protecție a produselor artizanale

Sistem european de protecție a produselor artizanale

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Cristina Zamfirescu - 09 Decembrie 2025

Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii şi alţi meș­te­șu­gari europeni îşi vor putea înregistra, de la 1 decembrie 2025, denumirile în noul sistem al Uniunii Europene de indicaţii geografice (IG) pentru produsele artizanale şi industriale, a anunţat Comisia Europeană. Până acum, protecţia indicaţiilor geografice era acordată doar alimentelor şi băuturilor.

Sistemul va proteja produse cum ar fi sticla de Boemia, porţelanul Limoges, cuţitele Solingen sau tweedul Donegal, a căror reputaţie şi calitate este legată de locul lor de origine.

De asemenea, va proteja competenţele tradiţionale, va sprijini locurile de muncă locale şi va ajuta consumatorii să recunoască produsele autentice şi de înaltă calitate.

Producătorii inte­re­sați vor depune o cerere, prin intermediul unei asociaţii sau individual, la autoritatea naţională competentă. Fiecare cerere trebuie să includă un „caiet de sarcini” care să evidenţieze denumirea, procesul de producţie şi aria geografică. Danemarca, Finlanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Ţările de Jos şi Suedia au obţinut o derogare de la parcurgerea etapei naţionale, iar producătorii din aceste țări vor putea, în mod excepţional, să depună o cerere direct la Oficiul UE pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), care ­gestionează procedura. 

vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Colecţii de ştergare din Bucovina Cultură
    Colecţii de ştergare din Bucovina

    Muzeul Național al Țăranului Român (MNŢR) prezintă, în Sala Noua Galerie, expoziția „Zabrenicele Bucovinei”, care încheie proiectul „Mâini de aur. Semicentenarul restaurării românești”. Sunt aduse

    09 Dec, 2025
  • Femeile, victime în perioada comunistă Cultură
    Femeile, victime în perioada comunistă

    Muzeul Naţional de Istorie a României și Fundația Academia Civică - Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței prezintă o expoziție-eveniment despre femeile victime ale represiunii comuniste din

    09 Dec, 2025
  • Expoziție de cărți rare Cultură
    Expoziție de cărți rare

    Muzeul Național al Literaturii Române (MNLR) organizează, în parteneriat cu Biblioteca Sfântului Sinod, expoziția „Credo in unum Deum”, care cuprinde cărți rare din colecțiile Bibliotecii Sfântului Sinod.

    09 Dec, 2025
  • Colindători din Bucovina în Capitală Cultură
    Colindători din Bucovina în Capitală

    În preajma sărbătorii Nașterii Domnului, cetele de colindători din Bucovina vin, în 19 decembrie, cu colinde și obiceiuri de iarnă la București, la Sala Dalles, ora 19:00. Vor urca pe scenă Gospodarii de

    09 Dec, 2025
TOP 6 Cultură