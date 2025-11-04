Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cultură Un eveniment devenit tradiție în peisajul științific și cultural al Clujului

Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 04 Noiembrie 2025

La sediul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, se desfășoară, în perioada 3-5 noiembrie 2025, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Conferințele Arhivei de Folclor a Academiei Române, ediția a 38-a, eveniment devenit o tra­diție în peisajul științific și cultural al Clujului. Organizate de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, aceste conferințe reunesc cercetători, cadre universitare și specialiști din domeniile etnologiei, antropologiei culturale, istoriei, literaturii, artelor vizuale și muzicale, într-un dialog interdisciplinar dedicat studiului patrimoniului cultural imaterial și reflecției teoretice asupra fenomenelor tradițio­nale și contemporane. Ediția din acest an include o secțiune tematică inedită, desfășu­rată sub egida proiectului european „Masks - Unveiling the Arts and Works behind Masks”, care propune o incursiune în universul simbolic al măștii, potrivit infor­ma­­țiilor publicate pe pagina de Facebook Academia Română - Filiala Cluj-Napoca. În 6 și 7 noiembrie, programul Zilelor Academice Clujene continuă cu evenimentul „Porți deschise la Arhiva de Folclor a Academiei Române”, vizitatorii putând explora colecții de manu­scrise, înregistrări sonore și vizuale, instrumente de cercetare, precum și proiecte recente de digitizare a arhivelor. 

