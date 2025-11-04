Salonul Național de Fotografie „Fotogeografica 2025” prezintă la Biblioteca Națională a României fotografiile premiate la cele două secţiuni ale concursului: patrimoniu cultural și patrimoniu natural, precum
Un eveniment devenit tradiție în peisajul științific și cultural al Clujului
La sediul Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca, se desfășoară, în perioada 3-5 noiembrie 2025, în cadrul Zilelor Academice Clujene, Conferințele Arhivei de Folclor a Academiei Române, ediția a 38-a, eveniment devenit o tradiție în peisajul științific și cultural al Clujului. Organizate de Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, aceste conferințe reunesc cercetători, cadre universitare și specialiști din domeniile etnologiei, antropologiei culturale, istoriei, literaturii, artelor vizuale și muzicale, într-un dialog interdisciplinar dedicat studiului patrimoniului cultural imaterial și reflecției teoretice asupra fenomenelor tradiționale și contemporane. Ediția din acest an include o secțiune tematică inedită, desfășurată sub egida proiectului european „Masks - Unveiling the Arts and Works behind Masks”, care propune o incursiune în universul simbolic al măștii, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook Academia Română - Filiala Cluj-Napoca. În 6 și 7 noiembrie, programul Zilelor Academice Clujene continuă cu evenimentul „Porți deschise la Arhiva de Folclor a Academiei Române”, vizitatorii putând explora colecții de manuscrise, înregistrări sonore și vizuale, instrumente de cercetare, precum și proiecte recente de digitizare a arhivelor.