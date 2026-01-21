La Craiova au început manifestările culturale dedicate Anului Brâncuși, 2026 fiind declarat, prin lege, an omagial al marelui sculptor. Primul din seria celor 12 evenimente majore care se vor derula lunar, pe
Urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin
În Aula Academiei Române va avea loc joi, 22 ianuarie 2026, conferința „O lume în prag de uitare: urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin”, susținută de dr. Cătălin-Ștefan Popa, director general al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. Evenimentul își propune o analiză amplă a evoluției istorice și intelectuale a culturii siro-aramaice, purtătoare a limbii vorbite de Iisus și a unei moșteniri spirituale de importanță majoră pentru creștinismul oriental. Pornind de la dialectul siro-aramaic dezvoltat la Edessa, conferențiarul va evidenția modul în care acest creștinism de factură semitică s-a afirmat ca unul dintre cele mai fertile spații de producere și transmitere a cunoașterii, prin intermediul unei tradiții manuscrise remarcabil de bogate și diversificate, conform informațiilor publicate pe site-ul acad.ro. Accesul publicului este liber, iar conferința va putea fi urmărită și online, prin intermediul platformei Zoom. Informații suplimentare privind participarea sunt disponibile pe site-ul acad.ro.