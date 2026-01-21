Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin

Urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Ștefania Coșuleanu - 21 Ianuarie 2026

În Aula Academiei Române va avea loc joi, 22 ianuarie 2026, conferința „O lume în prag de uitare: urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin”, susținută de dr. Cătălin-Ștefan Popa, director general al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului. Evenimentul își propune o analiză amplă a evo­luției istorice și intelectuale a culturii siro-aramaice, pur­tătoare a lim­bii vorbite de Iisus și a unei moș­teniri spirituale de im­por­tanță majoră pen­tru creș­ti­nis­mul oriental. Pornind de la dialectul siro-aramaic dezvoltat la Ede­ssa, con­fe­ren­ția­rul va evidenția modul în care acest creș­tinism de factură semitică s-a afirmat ca unul dintre cele mai fertile spații de producere și transmitere a cunoașterii, prin intermediul unei tradiții manuscrise remarcabil de bogate și diversificate, conform infor­mațiilor publicate pe site-ul acad.ro. Accesul publicului este liber, iar confe­rința va putea fi urmărită și online, prin intermediul platformei Zoom. Informații suplimentare privind participarea sunt disponibile pe site-ul acad.ro. 

Citeşte mai multe despre:   Academia Romana  -   conferinta
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Manifestări culturale în Anul Brâncuși Cultură
    Manifestări culturale în Anul Brâncuși

    La Craiova au început manifestările culturale dedicate Anului Brâncuși, 2026 fiind declarat, prin lege, an omagial al marelui sculptor. Primul din seria celor 12 evenimente majore care se vor derula lunar, pe

    21 Ian, 2026
  • Artiști de toate vârstele fac rai din ce au Cultură
    Artiști de toate vârstele fac rai din ce au

    Asociația Artiștilor Plastici din București prezintă, la Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția „Fă rai din ce ai”, care aduce pe simeze aproximativ 45 de lucrări de pictură, sculptură, grafică

    20 Ian, 2026
  • România în fotografii Cultură
    România în fotografii

    În contextul zilelor Culturii Naționale și a Artei Fotografice, sărbătorite recent, Casa de Cultură a Studenților din București invită publicul la expoziția „România Fotogeografică”, un proiect care

    20 Ian, 2026
TOP 6 Cultură