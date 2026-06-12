Satul Hobița, din comuna Peștișani, județul Gorj, va fi transformat, în perioada 24-28 iunie 2026, într-un spațiu cultural deschis, unde vor fi promovate tradiția, creația artistică și patrimoniul local,
„Valori românești” portretizate, la Suceava
Muzeul de Istorie din Suceava va găzdui, în 17 iunie 2026, vernisajul expoziției „100 de valori românești”, alcătuită din caricaturile-portret realizate de artistul Ovidiu Stanciu. Prezentarea acestora va fi realizată de drd. Delia-Ioana Leizeriuc și prof. Konstantyn Ungureanu Box.
Expoziția reunește 100 de portrete-caricatură ale unor personalități marcante ale culturii și societății românești, lucrări prin intermediul cărora artistul surprinde nu doar trăsăturile fizice ale personajelor, ci și personalitatea și expresivitatea acestora, potrivit informațiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Bucovinei.
Născut la Bicaz și stabilit ulterior la Suceava, Ovidiu Stanciu este absolvent al Facultății de Arte Plastice din București, Secția Design, promoția 1991-1996. Din anul 2018 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și activează în diverse domenii ale artei vizuale, printre care pictura, ilustrația de carte, sculptura în lemn, arta monumentală și designul. Expoziția va fi deschisă până la 12 iulie 2026, iar accesul publicului este gratuit.