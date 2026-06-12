„Valori românești” portretizate, la Suceava

Muzeul de Istorie din Suceava va găzdui, în 17 iunie 2026, vernisajul expoziției „100 de valori românești”, alcătuită din caricaturile-portret realizate de artistul Ovidiu Stanciu. Prezentarea acestora va fi realizată de drd. Delia-Ioana Leizeriuc și prof. Konstantyn Ungureanu Box.

Expoziția reu­neș­te 100 de portrete-caricatură ale unor personalități mar­cante ale culturii și societății ro­mâ­nești, lucrări prin intermediul cărora artistul surprinde nu doar trăsăturile fizice ale personajelor, ci și personalitatea și expresivitatea aces­tora, potrivit infor­ma­țiilor publicate pe pagina de Facebook a Muzeului Național al Bucovinei.

Născut la Bicaz și stabilit ulterior la Suceava, Ovidiu Stanciu este absolvent al Facultății de Arte Plastice din București, Secția Design, promoția 1991-1996. Din anul 2018 este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România și activează în diverse domenii ale artei vizuale, printre care pictura, ilustrația de carte, sculptura în lemn, arta monumentală și designul. Expoziția va fi deschisă până la 12 iulie 2026, iar accesul publicului este gratuit.