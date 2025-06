Versuri în acuarele la Palatul Mogoșoaia

Data: 01 Iulie 2025

Centrul de Cultură „Palatele Brâncovenești de la Porțile Bucureștiului” prezintă, în Galeria Cuhnia, expoziția „Ars poetica”, semnată de artiștii Gabriela Aniței, Bogdana Contraș, Bianca Ioniță și Eugen Pană. Lucrările au ca sursă de inspirație poezii și aduc pe simeze tematici variate, care împletesc versurile cu pictura de șevalet.

Artiștii Gabriela Aniței, Bogdana Contraș, Bianca Ioniță și Eugen Pană propun publicului un experiment, o formă de transpunere a metaforei în culori și semne. Toate lucrările au la bază versuri și ilustrează teme variate. Bianca Ioniță este de părere că, „în expoziția «Ars poetica», nu cuvântul este cel care descrie opera de artă, ci opera de artă este pusă ea însăși să dea contur cuvintelor. Particip în expoziția «Ars poetica» cu 11 lucrări, inspirate din poezii scrise de actori. Sunt compoziții inspirate din versurile lui Mircea Albulescu, «Zarurile aruncate», din poezia Aglaei Pruteanu, «Visurile», o compoziție inspirată de poezia «Arhimede și Soldatul», scrisă de Radu Stanca. Poezia te poate inspira, îți poate dezvolta imaginația, îți poate crea imagini vizuale”.

Bogdana Contraș aduce natura mai aproape de public prin lucrările sale. „Copacul pentru mine simbolizează foarte multe lucruri și de aceea am reușit să-l pictez în diferite ipostaze. De exemplu, un copac care are zeci de rădăcini, care este bine înfipt în pământ, care are o istorie în spate, fiindcă e foarte bătrân sau, de exemplu, am o lucrare în care am un pâlc de mesteceni argintii, adică e așa o imagine iernatică, dar în același timp foarte poetică. În general, Dominic Stanca m-a inspirat mai mult pentru că am o carte cu toate poeziile pe care le-a scris, dar am și alți autori care m-au inspirat. Mircea Belu, de exemplu, a scris o poezie foarte frumoasă despre nuferi și am o lucrare cu nuferi”.

Alexandra Crăciun, critic de artă, consideră că „expoziția «Ars poetica» schimbă statutul semnului plastic, iar ceea ce este important să înțeleagă orice vizitator este faptul că lucrările de pe simezele Cuhniei nu au statut de ilustrație, scrierea devine ea însăși imagine, iar culoarea parte dintr-o morfologie versificată”. Expoziția va putea fi vizitată până în 6 iulie 2025, de marți până duminică, în intervalul orar 9:00-17:00. (A. D.)