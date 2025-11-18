Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei”, prezentat la Londra, de ziua de naștere a Majestății Sale Regele Charles al III-lea

Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei”, prezentat la Londra, de ziua de naștere a Majestății Sale Regele Charles al III-lea

Galerie foto (5) Galerie foto (5) Cultură
Data: 18 Noiembrie 2025

Ambasada României la Londra a găzduit, în 14 noiembrie 2025, vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea, realizat de echipa Romania Student Tour în semn de înaltă prețuire a dragostei și atașamentului Majestății Sale față de România, se arată într-un comunicat al Romania Student Tour.

Evenimentul, organizat de Casa de Cultură a Studenților din București și comunitatea Repatriot, în parteneriat cu Ambasada României la Londra, a reunit reprezentanți ai mediului diplomatic din Londra, fiind prezent inclusiv domnul Andrew Noble, fost ambasador al Regatului Unit în România (între anii 2018 și 2023), oficiali britanici, membri ai comunității românești, antreprenori români stabiliți în Marea Britanie, studenți la diferite universități londoneze, precum şi părintele Bogdan Bălănescu, reprezentantul Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhi­episcopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, după cum a transmis Paul Bordaș, fondatorul Romania Student Tour. Un moment special a fost reprezentat de prezența unor participante îmbrăcate în port tradițional românesc din Ținutul Momârlanilor.

Excelența Sa, doamna Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a felicitat echipa care a realizat volumul și a vorbit despre frumusețea patrimoniului nostru natural și cultural, atât de apreciate de Majestatea Sa, subliniind, totodată, coincidenţa ca lansarea acestui volum să aibă loc la Londra chiar de ziua Majestății Sale, 14 noiembrie. 

A fost apreciat mesajul transmis de Cabinetul Majestății Sale Regele Charles al III-lea, iar între cei care au luat cuvântul s-au aflat Paul Bordaș, coordonatorul volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, Mihai Moldovan, directorul Casei de Cultură a Studenților București, dr Cristiana Steliana Mihailovici, de la Liverpool John Moores University, Raluca Uță, reprezentant Repatriot, Octavia Dragoi, coordonator Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) - Filiala UK, se arată în comunicatul Romania Student Tour. 

„Lansarea acestui volum, sub înaltul patronaj al Președinției României, în cadrul programului Romania Student Tour, cu ocazia Zilei Oficiale a Regelui Charles al III-lea, este nu doar o sărbătoare diplomatică și simbolică, ci și o invitație adresată tinerei generații de a păstra vie această legătură și de a valorifica moștenirea ei”, a transmis preşedintele României, Nicuşor Dan, în cuvântul său din prefaţa volumului. Şeful statului a punctat faptul că, „în calitatea Sa de Rege al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Majestatea Sa Charles al III-lea este recunoscut nu doar ca un prieten al României, ci ca un apărător devotat al patrimoniului nostru natural și construit. Acest volum omagial, «Cărările regale ale Transilvaniei», este un gest de prețuire și recunoștință față de o relație rar întâlnită în istoria diplomației contemporane”.

Volumul va fi trimis Majestății Sale, Regelui Charles al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și va fi prezentat la diverse manifestări naționale și interna­ționale, cât și în centre universitare din România și din întreaga lume. 

Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei” a fost prezentat, în premieră, la București, cu ocazia Zilei Oficiale a Regelui Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (King’s Birthday), se mai precizează în comunicatul Romania Student Tour. (G.Z.)

 

Citeşte mai multe despre:   expozitie
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO Cultură
    Bistrița, în reţeaua oraşelor creative UNESCO

    Municipiul Bistriţa a fost inclus în reţeaua oraşelor creative UNESCO, în domeniul arhitecturii, a anunţat recent primarul Gabriel Lazany. „Este o recunoaştere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a mo

    17 Noi, 2025
  • Lecție de istorie pentru deținuți, la Iași Cultură
    Lecție de istorie pentru deținuți, la Iași

    Muzeul Național al Literaturii Române Iași (MNLRI), în colaborare cu Penitenciarul Iași, va organiza, în 21 noiembrie 2025, activitatea educativă „Muzeul Copilăriei în Comunism. Istorie și educație”. Zece

    17 Noi, 2025
  • Apel public pentru salvarea Băilor Govora Cultură
    Apel public pentru salvarea Băilor Govora

    Peste 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu au lansat un apel public către Ministerul Culturii, dar și către autoritățile locale din domeniul culturii, pentru declanşarea în regim de urgenţă a

    17 Noi, 2025
  • Expoziție dedicată reginei Maria la Constanța Cultură
    Expoziție dedicată reginei Maria la Constanța

    În contextul celebrării „Zilei Dobrogei” și a împlinirii, în acest an, a 150 de ani de la nașterea reginei Maria, la Muzeul de Artă Populară din Constanța are loc astăzi, de la ora 16:00, vernisajul

    14 Noi, 2025
TOP 6 Cultură