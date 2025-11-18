Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei”, prezentat la Londra, de ziua de naștere a Majestății Sale Regele Charles al III-lea

Data: 18 Noiembrie 2025

Ambasada României la Londra a găzduit, în 14 noiembrie 2025, vernisajul expoziţiei şi prezentarea volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, in honorem Majestății Sale Regele Charles al III-lea, realizat de echipa Romania Student Tour în semn de înaltă prețuire a dragostei și atașamentului Majestății Sale față de România, se arată într-un comunicat al Romania Student Tour.

Evenimentul, organizat de Casa de Cultură a Studenților din București și comunitatea Repatriot, în parteneriat cu Ambasada României la Londra, a reunit reprezentanți ai mediului diplomatic din Londra, fiind prezent inclusiv domnul Andrew Noble, fost ambasador al Regatului Unit în România (între anii 2018 și 2023), oficiali britanici, membri ai comunității românești, antreprenori români stabiliți în Marea Britanie, studenți la diferite universități londoneze, precum şi părintele Bogdan Bălănescu, reprezentantul Înaltpreasfințitului Părinte Atanasie, Arhi­episcopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, după cum a transmis Paul Bordaș, fondatorul Romania Student Tour. Un moment special a fost reprezentat de prezența unor participante îmbrăcate în port tradițional românesc din Ținutul Momârlanilor.

Excelența Sa, doamna Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, a felicitat echipa care a realizat volumul și a vorbit despre frumusețea patrimoniului nostru natural și cultural, atât de apreciate de Majestatea Sa, subliniind, totodată, coincidenţa ca lansarea acestui volum să aibă loc la Londra chiar de ziua Majestății Sale, 14 noiembrie.

A fost apreciat mesajul transmis de Cabinetul Majestății Sale Regele Charles al III-lea, iar între cei care au luat cuvântul s-au aflat Paul Bordaș, coordonatorul volumului „Cărările regale ale Transilvaniei”, Mihai Moldovan, directorul Casei de Cultură a Studenților București, dr Cristiana Steliana Mihailovici, de la Liverpool John Moores University, Raluca Uță, reprezentant Repatriot, Octavia Dragoi, coordonator Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) - Filiala UK, se arată în comunicatul Romania Student Tour.

„Lansarea acestui volum, sub înaltul patronaj al Președinției României, în cadrul programului Romania Student Tour, cu ocazia Zilei Oficiale a Regelui Charles al III-lea, este nu doar o sărbătoare diplomatică și simbolică, ci și o invitație adresată tinerei generații de a păstra vie această legătură și de a valorifica moștenirea ei”, a transmis preşedintele României, Nicuşor Dan, în cuvântul său din prefaţa volumului. Şeful statului a punctat faptul că, „în calitatea Sa de Rege al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Majestatea Sa Charles al III-lea este recunoscut nu doar ca un prieten al României, ci ca un apărător devotat al patrimoniului nostru natural și construit. Acest volum omagial, «Cărările regale ale Transilvaniei», este un gest de prețuire și recunoștință față de o relație rar întâlnită în istoria diplomației contemporane”.

Volumul va fi trimis Majestății Sale, Regelui Charles al Marii Britanii și Irlandei de Nord, și va fi prezentat la diverse manifestări naționale și interna­ționale, cât și în centre universitare din România și din întreaga lume.

Volumul „Cărările regale ale Transilvaniei” a fost prezentat, în premieră, la București, cu ocazia Zilei Oficiale a Regelui Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (King’s Birthday), se mai precizează în comunicatul Romania Student Tour. (G.Z.)