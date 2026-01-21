În Aula Academiei Române va avea loc joi, 22 ianuarie 2026, conferința „O lume în prag de uitare: urmele culturii siro-aramaice în Orientul creștin”, susținută de dr. Cătălin-Ștefan Popa, director
Ziua Scrisului de Mână
La sediul Institutului Cultural Român din București (ICR) va avea loc mâine o dezbatere dedicată Zilei Internaționale a Scrisului de Mână, sărbătorită anual pe 23 ianuarie. Invitatele manifestării sunt scriitoarele Ana Blandiana şi Adina Rosetti. Evenimentul va fi moderat de poetul Florin Iaru, iar printre participanți se numără Nona Rapotan, profesoară de ştiinţe sociale şi editor coordonator al platformei bookhub.ro, şi profesorul Emil Munteanu, coordonatorul proiectului ALECART, care promovează lectura în rândul elevilor. „Conferinţa organizată cu această ocazie este un îndemn la conştientizarea importanţei scrisului de mână”, a declarat Liviu Jicman, preşedintele ICR, citat de Agerpres. Invitații vor discuta despre rolul scrisului de mână în dezvoltarea şi în formarea personalităţii și despre beneficiile acestuia, mai ales în epoca digitală.