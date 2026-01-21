Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Cultură Ziua Scrisului de Mână

Ziua Scrisului de Mână

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Cultură
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 22 Ianuarie 2026

La sediul Institutului Cultural Român din București (ICR) va avea loc mâine o dezbatere dedicată Zilei Internaționale a Scrisului de Mână, sărbătorită anual pe 23 ianuarie. Invitatele manifestării sunt scriitoarele Ana Blandiana şi Adina Rosetti. Evenimentul va fi moderat de poetul Florin Iaru, iar printre participanți se numără Nona Rapotan, profesoară de ştiinţe sociale şi editor coordonator al platformei bookhub.ro, şi profesorul Emil Munteanu, coordonatorul proiectului ALECART, care promovează lectura în rândul elevilor. „Conferinţa organizată cu această ocazie este un îndemn la conştientizarea importanţei scrisului de mână”, a declarat Liviu Jicman, preşedintele ICR, citat de Agerpres. Invitații vor discuta despre rolul scrisului de mână în dezvoltarea şi în formarea personalităţii și despre beneficiile acestuia, mai ales în epoca digitală. 

Citeşte mai multe despre:   Institutul Cultural Roman
vezi toate ›Alte articole din Cultură
  • Manifestări culturale în Anul Brâncuși Cultură
    Manifestări culturale în Anul Brâncuși

    La Craiova au început manifestările culturale dedicate Anului Brâncuși, 2026 fiind declarat, prin lege, an omagial al marelui sculptor. Primul din seria celor 12 evenimente majore care se vor derula lunar, pe

    21 Ian, 2026
  • Artiști de toate vârstele fac rai din ce au Cultură
    Artiști de toate vârstele fac rai din ce au

    Asociația Artiștilor Plastici din București prezintă, la Muzeul Național al Țăranului Român, expoziția „Fă rai din ce ai”, care aduce pe simeze aproximativ 45 de lucrări de pictură, sculptură, grafică

    20 Ian, 2026
TOP 6 Cultură