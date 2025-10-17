Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi organizează, în data de 22 octombrie, un târg de voluntariat dedicat tinerilor care doresc să se implice în activităţi comunitare. Evenimentul reuneşte cele mai
Cursuri gratuite de anatomie
Profesorii din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi vor ţine cursuri gratuite de anatomie dedicate tinerilor care doresc să se pregătească pentru admiterea la facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Şedinţele de pregătire vor debuta sâmbătă, 18 octombrie, şi vor avea loc în Amfiteatrul Mare al Institutului de Anatomie al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Persoanele interesate să participe trebuie să completeze un formular online. „În momentul în care s-au ocupat cele 110 locuri, linkul se dezactivează”, se arată într-un comunicat al UMF Iaşi, citat de Agerpres. (O.N.)