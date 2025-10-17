Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Educaţie Cursuri gratuite de anatomie

Cursuri gratuite de anatomie

Educaţie
Data: 17 Octombrie 2025

Profesorii din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi vor ţine cursuri gratuite de anatomie dedicate tinerilor care doresc să se pregătească pentru admiterea la facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie. Şedinţele de pregătire vor debuta sâmbătă, 18 octombrie, şi vor avea loc în Amfiteatrul Mare al Institutului de Anatomie al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. Persoanele interesate să participe trebuie să completeze un formular online. „În momentul în care s-au ocupat cele 110 locuri, linkul se dezactivează”, se arată într-un comunicat al UMF Iaşi, citat de Agerpres. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   UMF Iasi
