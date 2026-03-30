ASCOR, o asociație cu miză

Cum arată situația în cadrul Bisericilor Ortodoxe în ceea ce privește asociațiile de tineri mărturisitori ai credinței în spațiul public? Variat, atât în formele de manifestare, cât și în conținut, tematici vehiculate, subiecte alese. Există și diferențe mari de cronologie și abordare, bunăoară în cadrul Bisericii Ortodoxe Române cea mai cunoscută asociație este ASCOR, înființată în 1990. În sânul Bisericii Ortodoxe din Grecia asociațiile sunt mai vechi, acolo unde comunismul nu și-a arătat colții ideologiei și ai terorii, cum sunt Frăția Teologilor „Zoe” (Αδελφότης Θεολόγων „Η Ζωή”), înființată în 1907, sau „Sotir” (Αδελφότητα Θεολόγων „Ο Σωτήρ” din 1959, creată în urma unei schisme în cadrul „Zoe”).

Rușii au revenit și ei la credință după prăbușirea comunismului de la începutul anilor ’90, iar asociațiile lor de tineret s-au implicat în redescoperirea credinței. „Voluntarii Ortodocși” („Pravoslavnye Dobrovoltsy”) funcționează ca o rețea de tip voluntariat și cuprinde segmente mari de tineri care activează în domeniul asistenței sociale, în special. Tot în Rusia mai există și „Frăția Ortodoxă a Tineretului” („Pravoslavnoe Bratstvo Molodioji”), care militează pe palier identitar, pentru accentuarea conștiinței naționale legată de credința ortodoxă - iată deja diferențe notabile de abordare. Bulgarii au „Tineretul Ortodox” („Pravoslavna Mladezh“) care se ocupă cu educația religioasă primară și elemente de morală creștin-conservatoare, tradițio­na­le, pe când la sârbi întâlnim „Frăția Sfântul Sava” („Bratstvo Svetog Save”), care urmărește luminarea poporului prin credință, dar și „Tineretul ortodox” („Pravoslavna omladina”) care are drept țintă catehizarea masivă și legătura dintre cult și cultură. Cu excepția Greciei, care nu a cunoscut „binefacerile” comunismului, toate celelalte țări ortodoxe din estul Europei au revenit în forță în arenă după 1990, prin aceste asociații de tineri, active și vizibile în spațiul public.

Diferențe de abordare există de la o Biserică la alta. Astfel, ASCOR-ul nostru pune accent pe viața duhovnicească, printr-un program de conferințe cu părinți îmbunătățiți și laici exemplari ca viață spirituală, prin tabere de tineret, rugăciuni comune, pelerinaje la mănăstiri etc. Legătura cu Biserica este una părintească, de ascultare și comuniune. La greci organizarea este punctul forte, iar accentul este pus pe educație, în mod predilect. La ruși organizarea este foarte centralizată, controlul și implicarea Bisericii sunt ridicate, la fel și gradul de politizare a unor acțiuni. La bulgari și la sârbi organizarea este ceva mai precară, controlul bisericesc de „la centru” este aproape inexistent, iar accentul este pus pe viața spirituală și cateheză; ca și la noi, la români, gradul de politizare este foarte scăzut.

Am asistat, imediat după 1989, la câteva acțiuni ale ASCOR București de calitate - mă refer acum la conferințele de la Facultatea de Drept care au însumat prezențe de excepție. Sub oblăduirea duhovnicească a doi mari preoți (și conștiințe eclesiale), mă refer la Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și la părintele Constantin Galeriu, tinerii de atunci au realizat o mișcare de redeșteptare spirituală de mare forță și impact între colegii lor de generație. Sfântul Cuvios Sofian Boghiu era unul dintre numele cele mai rezonante ale acestor conferințe, sau părintele Teofil de la Sâmbăta, alături de alte nume „mari”, care au influențat devenirea duhovnicească a unor tineri, cum a fost cazul lui Tudor Popescu, președinte ASCOR la sfârșitul anilor ’90, devenit ulterior monahul Teofan, închinoviat în Sfântul Munte Athos; și exemplele (bune) pot continua.

L-am cunoscut bine și pe părintele Ciprian Negreanu de la Cluj, și el fost președinte ASCOR al filialei. Am și participat la o conferință organizată de el despre Catedrala Națională, apărând proiectul în fața detractorilor. Am mai cunoscut membri ASCOR cu ocazia unor conferințe și prelegeri, una dintre ele - de mare anvergură - fiind cea de la Mănăstirea Oașa, unde am vorbit despre Sfântul Părinte Dumitru teologul. Tinerii aceia m-au impresionat mult prin gradul de curățenie sufletească și, mai ales, prin nivelul scăzut de ideologizare extremă - lucru la care m-aș fi aș­tep­tat, oarecum. Dimpotrivă, am întâlnit oameni teferi preocupați de mântuirea sufletului lor tânăr, de fapte bune, de conduită morală fără re­proș. Cu alte cuvinte, o experiență excelentă!

Așadar, ASCOR are șanse de creștere în încredere, în echilibru, în notorietate. Cu o singură condiție, îndeplinită cu succes până în prezent: să vegheze asupra posibilelor interacțiuni/ interferențe/bruiaje din mediul politic (în special cel extremist), așa cum a făcut-o și până acum.