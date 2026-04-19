Bucurați-vă!

Dumnezeu nu ne vrea triști, abătuți, deprimați, nervoși, supărați. În Sfânta Scriptură, veselia e invocată de peste trei sute de ori, iar bucuria în peste 530 de rânduri.

„Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe prorocii cei dinainte de voi” (Matei 5, 12).

„Deci însuşi David Îl numeşte pe El Domn; de unde dar este fiul lui? Şi mulţimea cea multă Îl asculta cu bucurie” (Marcu 12, 37).

„Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul” (Luca 2, 10).

„Acestea vi le-am spus, ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15, 11).

„Şi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te” (Luca 12, 9).

„Şi ducându-i în casă, a pus masa şi s-a veselit cu toată casa, crezând în Dumnezeu” (Faptele Sfinților Apostoli 16, 34).

„Şi iarăşi zice Scriptura: «Veseliţi-vă, nea­muri, cu poporul Lui»” (Epistola către romani a Sfântului Apostol Pavel 15, 10).

Lumea e minunată. Nu există colț al ei care să nu merite a fi văzut, cercetat și iubit. Chiar și locurile cele mai sărăcăcioase au farmecul lor și, în plus, ne oferă prilejul de a fi generoși, ajutând cu cât de puțin.

Viața este formidabilă și e un dar de la Dumnezeu. Trebuie să ne bucurăm de fiecare zi, să fim fericiți dimineața că ne-am trezit încă o dată sub lumina soarelui. Chiar și cei nevoiași sau bolnavi au a se bucura, căci nu trebuie să renunțe la speranță: poate aceea este ziua în care vor scăpa de nevoie ori de boală sau măcar se vor simți un pic mai bine. Și, pentru asta, trebuie să facă tot ceea ce le stă în putință - și lor, și celor apropiați, și oricui are știre de ei -, dar și să se roage neîncetat. Sunt atât de multe cazurile în care rugăciunea a adus o vindecare care nu mai părea cu putință!

Iar noi, restul, majoritatea, cei fără probleme majore de sănătate și cu un acoperiș deasupra capului, chiar că nu putem invoca nici un motiv de-a nu ne bucura de fiecare nouă zi. Avem greutăți? Avem. S-au scumpit carburanții și toate cele? S-au scumpit. Ne-ncearcă un junghi în coaste, o durere de cap sau de măsea? Ne-ncearcă. Sunt în lume războaie care ne afectează indirect? Sunt.

Dar suntem în picioare și suntem în putere! Este un lucru formidabil! Avem multe de făcut, acasă, la școală, la serviciu - după caz. Însă, oricât de multe și uneori dificile ne-ar fi îndatoririle, tot rămâne timp să citim o carte, să ascultăm muzică, să facem o plimbare - sau chiar să alergăm, dacă ne țin puterile. Dar, mai ales, să ne bucurăm. Uitați-vă pe geam și luați-vă un reper, să zicem o clădire aflată la două sute de metri; mergând până la ea, veți găsi numeroase surse de bucurie! Să te bucuri de un pom abia înfrunzit. Să te bucuri văzând primii pași ai unui copil. Să te bucuri de bogăția de flori dintr-o fereastră. Să te bucuri întâlnind oameni. Da, atât, oameni, indiferent de vârstă și haine, indiferent dacă vorbesc tare la telefon pe stradă - ei, și ce dacă vorbesc? Și ce dacă unul are o frizură ciudată? Sunt oameni, semeni ai tăi. Bucură-te că există.

Dumnezeu ne vrea fericiți. Haideți să nu-L dezamăgim!