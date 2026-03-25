Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Buna Vestire, ziua zămislirii Celui mai presus de fire

Buna Vestire, ziua zămislirii Celui mai presus de fire

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 25 Martie 2026

Buna Vestire este ziua Întrupării Domnului nostru Iisus Hristos, când s-a împlinit aşteptarea mesianică a nea­mului omenesc: „Taina cea din veac se descoperă astăzi şi Fiul lui Dumnezeu, Fiu al omului Se face”, din iubire faţă de oameni, pentru a ne răscumpăra din păcatul strămoşesc. Astfel, Cuvântul lui Dumnezeu vine din veşnicie în lumea supusă timpului pentru a ne mântui.

Momentul Întrupării Domnului are loc atunci când Preasfânta Fecioară Maria acceptă Buna Vestire a îngerului, pentru că nimic nu se putea întâmpla fără acordul ei. Dumnezeu ţine seama de liberul-arbitru al Fecioarei şi doar cu acordul ei are loc Întruparea supranaturală a Fiului Său: „Şi a zis Maria: Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul Tău!” (Luca 1, 38).

Textele aghiografice explică teologic Întruparea Domnului, arătând că zămislirea se face „nu după firea și obiceiul omenesc”, ci „mai presus de fire, pentru că, unde voiește Dumnezeu, se biruiește rânduiala firii”. Zămislirea Fiului lui Dumnezeu în pântecele Sfintei Fecioare Maria „este după lucrarea Sfântului Duh”, pentru că Buna Vestire îngerească arată Preasfintei Fecioare: „Duhul Sfânt va veni peste tine și puterea Celui Preaînalt te va umbri! (...) Duhul Sfânt, Cel Ce toate le face, întru tine, o, Preasfântă Fecioară, o va lucra aceea, ca în preacuratul tău pântece, din trupul tău, trupul Cuvântului lui Dumnezeu, Celui fără de trup Se va rândui, mai presus de fire”.

Întruparea Domnului este supranaturală, iar, după cum mărturiseşte imnografia Bunei Vestiri, „chipul zămislirii este negrăit”, pentru că „pântecele fecioresc primeşte pe Fiul, iar Duhul Sfânt de sus Se trimite, Tatăl din cer binevesteşte şi întruparea se săvârşeşte după sfatul cel veşnic” al Persoanelor Preasfintei Treimi.

Buna Vestire este ziua „arătării Tainei celei din veac”, adică a împlinirii profeţiilor care au vestit, în Vechiul Testament, venirea în lume a lui Hristos, care prin Întruparea Sa face ­„începutul mântuirii noastre”.

