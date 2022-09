Ce aşteptăm de la ştiinţă

Știința și tehnica au făcut lucruri senzaționale - e incontestabil. Foarte spectaculos şi semnificativ este că, din toată istoria omenirii, majoritatea invenţiilor şi inovaţiilor, procentual vorbind, s-au realizat în ultimele câteva decenii! Acum 50 de ani nu exista Internetul - azi are peste 5 miliarde de utilizatori. Acum 40 de ani nu exista nici un telefon mobil - azi sunt peste 15 miliarde, pentru... 11 miliarde de abonați, la o populație planetară de 7,97 miliarde! Explicația fiind, desi­gur, aparatele și abonamentele multiple ale multora dintre utilizatori.

Nici știința teoretică și cea experimentală n-au rămas mai prejos. În 1976 s-a demonstrat cu ajutorul calculatorului Teorema celor 4 culori. În 1994 s-a demonstrat Marea Teoremă a lui Fermat, care își aștepta soluția de 358 de ani. În 2003 s-a terminat cartografierea integrală a genomului uman. Marele accelerator de particule de lângă Geneva (26,7 km în diametru!) a identificat prezisul și intens mediatizatul boson Higgs. S-au descoperit undele gravitaționale. S-a găsit apă pe Marte.

Dar când vorbim despre realizările științei și tehnicii nu trebuie să luăm în calcul doar super-domeniile precum IT&C, zborurile spațiale sau centralele nucleare. Viața de zi cu zi s-a îmbunătățit considerabil grație a nenumărate mici dispozitive pe care le utilizăm fără să ne mai gândim că a trebuit să existe un om sau o echipă cu imaginația, determinarea și inteligența necesare pentru a le crea.

Au mai rămas lucruri de inventat sau descoperit? Cu siguranță că da. Nu e cazul, deocamdată, să vorbim despre teleportare, călătorii interstelare, colonizarea altor planete etc., ci despre lucruri mult mai pământene și mai urgente.

Pentru noi toți, sănătatea este esențială, drept care pe primele locuri ale restanțelor științei se află nerealizări din acest domeniu. Nu avem încă nici un vaccin anti-HIV și nici un tratament rezonabil al SIDA (deo­camdată, bolnavii iau zilnic un pumn de medicamente, și asta fără a avea certitudinea vindecării), după ce boala a ucis peste 40 de milioane de oameni și se înregistrează peste 5.000 de cazuri noi de infectare în fiecare zi, la aproape 40 de ani după descoperirea virusului. Nu avem încă un tratament pentru toate formele de cancer, boală care ucide anual o jumătate de milion de oameni (50 de milioane în ultima sută de ani, date anterioare neexistând), sau măcar câte un tratament sigur și neinvaziv pentru fiecare dintre forme. De prevenție - exceptând cancerul de piele - nici nu se pune problema.

Pe de altă parte, nu avem încă o alternativă reală, acoperitoare, la energia poluantă și în curs de dispariție prin epuizarea resurselor. Alternativă reală ar însemna ca măcar 51% din toată energia să fie produsă de centrale eoliene, geotermale, alimentate de energia valurilor, de soare etc. La ora actuală, în Statele Unite, de pildă, proporția este de 20%:7,3% din hidrocentrale, 8,4% din centrale eoliene, 3,3% energie solară. În particular, nu avem încă o alternativă reală la transportul nebazat pe carburanți fosili. În ciuda eforturilor şi comandamentelor, mașinile electrice nu sunt încă o alternativă reală câtă vreme autonomia maximă e sub 400 km, ca să nu mai spunem că ­energia alimentatoare e poluantă. Așteptăm...