Sfântul Nicolae, icoana Dăruitorului

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 03 Decembrie 2025

Pentru noi, ortodocşii români, Sfântul Nicolae este icoana Dăruitorului. El este expresia dăruitorului prin excelenţă pentru creştinii care-l văd în chipul plin de blândeţe al lui Moş Nicolae pe sfântul aducător de daruri. El este ierarhul minunat al cetăţii Mira din provincia Lichia de odinioară, din Asia Mică. Ortodocşii din toată lumea ştiu că Sfântul Nicolae este cinstit în fiecare an în ziua de 6 decembrie. El este unul dintre cei mai cunoscuţi şi cinstiţi sfinţi din Biserica noastră.

Când ne uităm în calendarul bisericesc, vedem că în dreptul Sfântului Nicolae este trecut şi apelativul făcător de minuni. Este numit aşa pentru nenumăratele minuni săvârşite prin intermediul său. Aşa se explică şi evlavia deosebită a creştinilor faţă de el.

În ţara noastră regăsim în toate zonele multe biserici care-l au ca ocrotitor, iar mulţi dintre creştinii noştri ortodocşi îi poartă numele. Evlavia românilor la Sfântul Nicolae vine de la moșii şi strămoşii noștri.

Sfântul Nicolae ne aduce cadouri în Anotimpul colindelor în chipul lui Moş Nicolae, descoperindu-ne frumuseţea copilăriei, plină de bunătate şi iubire. Noi cei care-L urmăm pe Hristos vedem în Sfântul Nicolae imaginea ideală a părintelui bun care dăruieşte în primul rând bucurie în fiecare casă unde este aşteptat. Nu există copil creştin să nu-l aştepte în noaptea ajunului sărbătoririi lui pe Moş Nicolae, care vine şi aduce daruri tuturor.

Aceste daruri sunt în primul rând spirituale şi apoi materiale. Acesta este mesajul pe care trebuie să-l transmitem de Moş Nicolae copiilor noştri. Numai aşa îi învăţăm creştineşte pe copiii noştri să fie buni şi darnici ca Sfântul Nicolae, dacă întâi sădim în inima lor cele spirituale şi apoi le oferim cele materiale.

Darul cel mai de preţ al Sfântului Nicolae este viaţa sa ca pildă de iubire faţă de aproapele şi urmare a Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea acum, în timpul binecuvântat al urcuşului nostru duhovnicesc din Postul Crăciunului spre sărbătoarea plină de bucurie a Naşterii Domnului în chip de Prunc Preasfânt, să ne rugăm Sfântului Nicolae să ne ajute să redescoperim bucuria copilăriei din inimile noastre, care să ne facă să fim buni asemeni copiilor şi darnici asemeni Moşului Nicolae.

