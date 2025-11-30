Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul Catedralei Naţionale

„Cu vrerea Tatălui, cu lucrarea Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, în Anul Centenar al României Mari 2018, a fost sfințit, la 25 noiembrie, Altarul Catedralei Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, cu hramurile Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) și Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României. Duminică, 26 octombrie 2025, la sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, se sfințește întreaga Catedrală Națională, un dar al poporului român dreptcredincios izvorât din credința în Dumnezeu și cinstirea eroilor români.”

Aşa începe Actul de sfințire a picturii Catedralei Naționale din 26 octombrie 2025. Din acest document aflăm că cea mai importantă biserică a neamului românesc, Catedrala Naţională, este pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei, cel care a adus lumina Evangheliei pe teritoriul patriei noastre.

În anul 2018, la 25 noiembrie, când a fost sfinţit Altarul Catedralei Mântuirii Neamului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a sub­liniat rolul fundamental pe care l-a avut Sfântul Apostol Andrei în edificarea Catedralei Naţionale, prin prezenţa sfintelor sale moaşte în ţara noastră: „Capul Sfântului Apostol Andrei ne-a ajutat să gândim frumos la această catedrală, iar mâna Sfântului Apostol Andrei ne-a arătat mâna care a făcut catedrala, pentru că Sfântul Andrei a construit catedrala, folosindu-se de priceperea constructorilor şi a pictorilor. Deci, Sfântul Andrei ne ajută să gândim duhovniceşte şi să lucrăm duhovniceşte, să fim misionari în timpul nostru, după modelul său din primul secol”.

Din aceste cuvinte ale Părintelui nostru Patriarh am aflat că Apostolul românilor, Sfântul ­Andrei, l-a călăuzit şi-l călăuzeşte în dificila lucrare de edificare a Bisericii Bisericilor neamului românesc, Catedrala Naţională. Această zidire este făcută cu ajutorul şi purtarea de grijă ale Bunului Dumnezeu, care lucrează prin sfinţii Săi, în cazul de faţă Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României.

„Ne-a ajutat să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictare”

În Cuvântul de mulţumire la slujba de sfințire a picturii „Catedralei Naționale”, ctitorul acestui edificiu reprezentativ pentru Ortodoxia românească, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, a spus: „Aducem mulţumire lui Dumnezeu că ne-a ajutat ca, de la slujba de târnosire, din anul 2018, să continuăm amplele lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic”.

„Slujba de târnosire a fost săvârșită în ziua de duminică, 25 noiembrie 2018, de către Sanctitatea Sa Bartolomeu, Arhi­episcopul Constantinopolului - Noua Romă și Patriarh Ecumenic, Preafericitul Părinte ­Daniel, Patriarhul României, şi Înaltpreasfinţitul Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patra (Grecia), împreună cu un numeros sobor de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și ai altor Biserici Ortodoxe surori, preoți și diaconi, în prezența reprezentanților autorităților de stat centrale și locale, a unor invitaţi şi a multor clerici şi mireni din ţară şi din străinătate” („Act de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului” - 25 noiembrie 2018).

Aceste „ample lucrări de finisaje exterioare și pictarea la interior în tehnica mozaic” au fost binecuvântate prin sfinţirea exteriorului și picturii Catedralei Naţionale „în ziua de duminică, 26 octombrie 2025, de către Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, împreună cu un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, în prezența înaltelor autorități de stat centrale și locale, a multor invitaţi, clerici şi mireni din România şi din străinătate” („Act de sfințire a picturii Catedralei Naționale” - 26 octombrie 2025).

De la începutul acestei lucrări sfinte de ridicare a Catedralei Naţionale pe Dealul Arsenalului din Bucureşti, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aşezat-o sub călăuzirea spirituală a Sfântului Apostol Andrei. Să ne amintim că sfinţirea locului pentru Catedrală s-a făcut pe 29 noiembrie 2007, în ziua ce precede sărbătoarea Sfântului Apostol ­Andrei din 30 noiembrie.

Sfinţirea locului s-a făcut în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei

Cu acest prilej, Preafericirea Sa a arătat că sfinţirea locului pentru „noua catedrală” s-a făcut în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, care este „Apostolul nostru, al românilor”, dar şi înaintea zilei de 1 decembrie, „sărbătoarea naţională civilă. Acestea se leagă, pentru că atât unitatea de credinţă apostolică pe care o mărturisim, cât şi unitatea de cuget şi simţire ca popor sunt arătate în aceste două zile mari şi sfinte, 30 noiembrie şi 1 decembrie. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să avem totdeauna bucuria de a fi ctitori, de-a fi oameni care lasă în urma lor multă lumină”.

Aceste cuvinte le vedem împlinite astăzi când ne uităm la măreaţa Catedrală a neamului românesc din capitala ţării noastre, pusă sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei. El a marcat istoria zidirii Catedralei Naţionale şi prin prezenţa cinstitului său cap la Bucureşti în anul 2011.

Cu multă emoţie şi bucurie, ierarhi, preoţi şi mii de credincioşi au întâmpinat cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei pe locul unde începuse edificarea Catedralei Mântuirii Neamului, simbolul unităţii de neam şi de credinţă a poporului român.

Despre acest moment, Preafericitul Părinte Patriarh precizează: „În anul 2011, când cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei a fost adus în pelerinaj la București, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, mai întâi a fost înconjurată fundația noii Catedrale, ca semn de binecuvântare a începutului zidirii Catedralei Naționale”.

Având binecuvântarea Sfântului Apostol Andrei, s-a zidit Catedrala noastră Naţională ca un reper esenţial pentru lumea românească şi mai ales pentru Biserica Ortodoxă Română, care anul acesta sărbătoreşte Centenarul Patriarhiei Române (1925-2025).

Părintele Patriarh, pe 23 octombrie anul acesta, când a sfinţit racla cu moaştele Ocrotitorului României, a vorbit despre ajutorul primit de la el în zidirea Catedralei şi a subliniat că aceasta „a fost construită cu inspirația care vine de la Sfântul Apostol Andrei”, care prin sfintele sale moaşte „va fi statornic prezent în această catedrală pe care el o ocrotește”.

Sfântul Apostol Andrei a fost sărbătorit pentru prima dată la Catedrala Mântuirii Neamului vineri, 30 noiembrie 2018. Sfânta Liturghie a fost săvârşită cu acest prilej de Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului, împreună cu Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de ierarhi români şi străini. Anul acesta, Apostolul Ocrotitor al României, Sfântul Andrei, este cinstit prin Sfânta Liturghie de hram în Catedrala Naţională, împodobită de frumoasele ei mozaicuri, în care-l regăsim reprezentat şi pe cel întâi chemat la apostolat, care a luminat pe strămoşii noştri prin vestirea Evangheliei lui Hristos.

În ea regăsim întreaga istorie a poporului român

Ridicarea unei Catedrale a naţiunii române în cinstea eroilor neamului cu hramul Înălţării Domnului (ziua din an când îi cinstim pe cei care s-au jertfit pentru neam şi credinţă) şi mai ales prin punerea ei sub ocrotirea Sfântului Apostol Andrei ne arată că în ea regăsim întreaga istorie a poporului român, strâns legată de istoria Bisericii Ortodoxe de pe teritoriul patriei noastre în cele două milenii de creştinism.

Flacăra credinţei aprinsă în urmă cu 2.000 de ani de Sfântul Apostol Andrei în ţara noastră a luminat milioane de inimi care L-au mărturisit şi Îl mărturisesc pe Hristos ca Domn şi Mântuitor. De aceea, în capitala României creştine era necesar să se înalţe o Biserică-simbol a Ortodoxiei româneşti, Catedrala Naţională, care să fie o mărturie a credinţei neamului românesc.

Lucru împlinit, la începutul celui de-al treilea mileniu creştin, de către al şaselea Patriarh al României, Preafericitul Părinte Daniel, care a zidit Catedrala Mântuirii Neamului, obiectivul de un veac şi jumătate al Ortodoxiei româneşti.

Darul poporului dreptcredincios

Această Catedrală este darul poporului dreptcredincios adus ca mulţumire lui Dumnezeu, pentru binefacerile primite şi mai ales pentru că neamul nostru a fost binecuvântat de Preasfânta Treime cu dreapta mărturisire a credinţei creştine, primită prin Sfântul Andrei, cel întâi chemat de Hristos Domnul la apostolat.

Ea este o ofrandă a recu­noș­tinței noastre față de eroii din toate timpurile şi locurile ai poporului român și reprezintă o unire spirituală simbolică a tuturor românilor în fața Sfântului ei Altar, în care este cuprinsă jertfa de veacuri a neamului nostru pentru credinţă şi patrie.

Catedrala Naţională întăreşte legătura cu rădăcinile istoriei noastre creştine şi ne arată prezentul şi viitorul ortodox al poporului român, aflat sub ocrotirea Sfântului Andrei, „Apostolul românilor”.