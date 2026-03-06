Chipuri ale Ortodoxiei și lucrarea tainică a lui Dumnezeu

Sunt aproape douăsprezece veacuri de când Părinții Bisericii au rânduit, cu înțelepciune, luminați fiind de Duhul Sfânt, o zi de prăznuire a biruinței și mărturisirii. Și totuși, dincolo de această sărbătoare care ne aduce aminte de un eveniment istoric, Ortodoxia nu este doar prăznuită, ci trăită neîncetat, căutată cu dor și păstrată ca o comoară fără seamăn. Ea pulsează în fiecare bătaie de inimă care se leapădă de sine pentru a face loc harului.

Dreapta credință nu este doar o formulare dogmatică, ci însăși calea mântuirii, puntea tainică prin care omul se apropie de Dumnezeu. Ea rămâne, în adâncul ființei Bisericii, cel mai de preț tezaur și adevărată lumină călăuzitoare; este respirația vie a Duhului în trupul omului, o logodnă neîncetată a sufletului cu Mirele Hristos, prin care pământul se umple de mireasma cerului.

Privind spre zilele binecuvântate, așezate în lumina curățitoare a Postului Mare, înțelegem că nu este întâmplătoare rânduirea lor. Este o chemare la trezvie, într-un timp în care credincioșii se nevoiesc mai mult, împlinind cuvântul Evangheliei cu multă atenție și cu multă sete după Dumnezeu. Într-o asemenea atmosferă de luptă duhovnicească, ne aducem aminte și de încercările prin care a trecut Biserica încă din zorii ei: de la prigoanele sângeroase ale primelor veacuri până la tulburările subtile și dureroase ce au urmat libertății oferite de edictele imperiale. Fiecare erezie a fost o rană pe tainicul Trup al Domnului, dar și un prilej ca adevărul să strălucească mai puternic prin gura Sfinților Părinți. Libertatea nu a însemnat liniște, ci începutul unor frământări adânci, al unor rătăciri care au zguduit unitatea credinței, culminând cu lupta împotriva sfintelor icoane. Și totuși, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu și prin înțelepciunea episcopilor, Biserica a traversat aceste furtuni, ajungând, în a doua jumătate a veacului al IX-lea, la un liman de pace și de mărturisire deplină. Biruința Ortodoxiei nu a fost doar o victorie asupra unor idei greșite, ci reafirmarea frumuseții credinței, a adevărului întrupat și a comuniunii dintre cer și pământ. Icoana a redevenit fereastra prin care veșnicia privește spre noi, confirmând că Dumnezeu S-a făcut om pentru ca omul să poată deveni dumnezeu după har.

În lumina acestei înțelegeri adânci a frumuseții Ortodoxiei, gândul se oprește asupra unor frânturi, sau licăriri care nu pot cuprinde întregul, dar îl lasă să se întrevadă ca printr-o fereastră de lumină. Una dintre aceste frumuseți ale Ortodoxiei s-a descoperit ochiului meu de pelerin în Catedrala Sfântului Antonie din Veria, cetate apostolică străbătută odinioară de pașii Sfântului Apostol Pavel. Aici, zidurile par să păstreze încă ecoul predicilor apostolice, iar aerul este înmiresmat de o evlavie care s-a dăltuit în suflete de-a lungul a două milenii.

Sfântul Antonie, monah râvnitor din veacul al IX-lea și ocrotitor al cetății, are moaștele în această biserică plină de istorie și har.

În seara Duminicii Lăsatului sec de brânză, Mitropolitul Pantelimon al Veriei, împreună cu alți ierarhi, a săvârșit slujba Vecerniei iertării, rânduială sfântă care deschide porțile Postului Mare.

Biserica era plină ca la Înviere: zeci de preoți și diaconi, stareți și starețe, monahi și monahii, dar și mulțimea credincioșilor care, cu inimile deschise, participau la această slujbă a iertării. Dincolo de frumusețea rânduielii, un moment a strălucit cu o intensitate aparte: clipa în care, la citirea rugăciunii de dezlegare, întreaga biserică a îngenuncheat. A fost un foșnet blând, ca o plecare a spicelor de grâu sub adierea Duhului, o recunoaștere comunitară a neputinței umane în fața măreției divine.

A fost o imagine copleșitoare - o obște întreagă, alcătuită din rugători veniți din aproape toate parohiile și mănăstirile mitropoliei, aplecată cu smerenie înaintea lui Dumnezeu. Nu era o înfrângere, ci o mărturisire comună a biruinței și nădejdii, în duh de smerenie. În acea clipă de tăcere adâncă, timpul părea să se fi oprit, lăsând loc doar suspinului care urca spre cer ca o tămâie bineprimită. Omul este cu adevărat în stare de înălțare duhovnicească doar atunci când îngenunchează. În acea plecare a genunchilor se ascundea o ridicare a sufletului, o chemare a milei dumnezeiești care coboară din înălțimi peste cei care o cer cu inimă curată.Liniștea de aici nu este una a absenței, ci a unei prezențe copleșitoare, care vorbește inimii fără a avea nevoie de sunete.

Un alt chip al unei lucrări tainice și o altă fereastră spre frumusețea Ortodoxiei s-au deschis în timpul pelerinajului la mănăstirea de la Suroti, aproape de Tesalonic, loc binecuvântat de prezența și rugăciunea Sfântului Cuvios Paisie Aghioritul.

Prin bunăvoința părintelui Nicolae, apropiat al sfântului (cel care i-a purtat trupul spre odihna pământească), drumul nostru s-a îndreptat, după Sfânta Liturghie de la Veria, spre acest loc de liniște și adâncă trăire. Deși programul de închinare era restricționat, din pricina mulțimii necontenite de pelerini, curtea mănăstirii nu înceta să fie plină.

În fiecare zi, sute și mii de credincioși așteaptă în tăcere, sub cerul deschis, fie în frig, fie în arșiță, pentru a ajunge câteva clipe lângă mormântul sfântului. Această răbdare nu este doar o așteptare omenească, ci o mărturisire tăcută a credinței, un semn al setei după sfințenie și al înțelegerii frumuseților Ortodoxiei.

Astfel de imagini nu pot cuprinde întreaga taină, dar o vestesc. Sunt ca niște fragmente de lumină care, adunate, ne lasă să întrezărim întregul: o Biserică vie, smerită și biruitoare, în care credința nu este doar mărturisită, ci trăită, nu doar apărată, ci iubită.

Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul a purtat în sine o forță lăuntrică rară, o lucrare a trăirii care nu se impunea prin cuvinte, ci se descoperea în tăcere, în rugăciune și în smerenie. Bucuria întâlnirii cu maica Isachia, cea care l-a cunoscut îndeaproape și se afla în mănăstire în clipa trecerii lui la cele veșnice, a fost pentru mine o mărturie, caldă și luminată, despre chipul acestui mare nevoitor al vremurilor noastre.

Obștea mănăstirii, atât de ordonată și de ascultătoare, a păstrat cu sfințenie dorința cuviosului: nimeni nu a fost anunțat la moartea lui. Doar soborul mănăstirii și părintele Nicolae, chemat fără a i se descoperi pricina, au fost martori ai acelui moment tainic. Înmormântarea s-a săvârșit în liniștea nopții, departe de ochii lumii, iar cei care l-au iubit și l-au urmat, episcopi, preoți și credincioși, au putut veni abia la pomenirea de patruzeci de zile. A fost ultima sa lecție de tainică discreție duhovnicească, un gest de smerenie prin care a ales să părăsească această lume fără zgomot, pentru a intra pe deplin în liniștea Împărăției.

Această renunțare nu este o lipsire, ci o înțelegere adâncă a smereniei monahale, dusă până la capăt, fără dorința de a fi văzută sau lăudată. Este o lecție tăcută, dar grăitoare, pentru cei care pot înțelege frumusețea unei astfel de jertfe. Și poate tocmai această smerenie a rodit în timp o chemare atât de puternică, încât astăzi mănăstirea este cea mai cercetată din întreaga Grecie, mai mult decât alte locuri de pelerinaj cunoscute în lume.

În același duh al lucrării lui Dumnezeu, am fost impresionat de renașterea unei alte vetre monahale: Mănăstirea Tuturor Sfinților - Panthon Ton Aghion - din Mitropolia de Veria.

Drumul până acolo, parcurs împreună cu Mitropolitul Pantelimon, a fost însoțit de mărturisirea unor osteneli îndelungate. Multă vreme, așezământul a suferit în ruină și uitare, ca o rană tăcută în trupul unei istorii binecuvântate. În jurul anului 1995, un preot a avut curajul și credința de a reaprinde candela vieții monahale: a început refacerea bisericii, a ridicat două corpuri de chilii și a chemat, fără zgomot, începutul unei noi obști.

Au venit câteva călugărițe râvnitoare, sub povățuirea stareței Hristoduli, și au început să țeasă, zi de zi, o viață de rugăciune și de ascultare. Din osteneala lor tăcută s-a născut o frumusețe care nu se impune, ci se descoperă celui care ajunge acolo. Piatra stearpă a început să dea roade spirituale, iar liniștea a devenit din nou grăitoare de Dumnezeu. Așezată departe de vuietul lumii, mănăstirea respiră liniștea unei chilii athonite, păstrând rânduiala și duhul unui schit în care Dumnezeu este simțit mai mult decât rostit.

Și nu doar în mănăstiri se descoperă această frumusețe a Ortodoxiei. În același pelerinaj am întâlnit dragostea simplă și statornică a unei familii creștine din Veria, oameni care ostenesc mult, trăitori ai credinței.

Cu mâinile lor trudite, dar cu inimi luminoase, ei pregătesc lumânări de o frumusețe aparte, în care se împletesc ceara curată, tămâia și mierea cu rugăciunea și smerenia. Fiecare lumânare plămădită de ei pare să cuprindă în sine dorul de Dumnezeu al întregii cetăți. Când lucrarea este săvârșită cu conștiința prezenței lui Dumnezeu, aceasta poartă în ea nu doar materie, ci și rugăciune, nu doar pricepere, ci și credință.

Istoriile pe care acești oameni le împărtășesc celor ce le trec pragul sunt mai mult decât simple relatări: sunt mărturii vii ale unei vieți trăite în Dumnezeu, chemări discrete către o mai mare atenție a inimii, către o mai adâncă înțelegere a rostului nostru.

Astfel, în toate aceste chipuri - în îngenuncherea unei comunități, în smerenia unui sfânt, în renașterea unei mănăstiri, în osteneala smerită a unei familii rugătoare - se descoperă aceeași lucrare tainică a lui Dumnezeu. Ortodoxia nu este o relicvă a trecutului, ci o prezență, care se înnoiește în fiecare suflet ce alege să viețuiască întru Hristos. Iar cel care privește cu luare-aminte spre aceste lucrări tainice începe să înțeleagă, măcar în parte, frumusețea fără margini a Ortodoxiei, o frumusețe care nu se epuizează, ci se revarsă neîncetat în inimile celor ce o caută.

Păstrând în suflet aceste amintiri luminate - îngenuncherea de la Veria, liniștea de la Suroti și osteneala smerită a celor ce sfințesc materia - înțelegem că viața întru Hristos este o continuă Duminică a Ortodoxiei, o biruință zilnică a luminii asupra umbrelor din noi.

Iar pelerinajul nu se încheie odată cu lăsarea serii, ci începe cu adevărat abia în tăcerea adâncă a inimii, căci Ortodoxia nu este o destinație geografică, ci o stare de jertfă și de bucurie, un drum neîncetat pe care sufletul îl parcurge de la „chip” la „asemănare”, sub adierea harului.