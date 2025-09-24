Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Crucea lui Hristos, „viața noastră”

Un articol de: Pr. Ciprian Florin Apetrei - 24 Septembrie 2025

Sfinții Părinți numesc crucea ca fiind „viața noastră”, căci, prin intermediul ei, am redobândit libertatea pierdută prin păcatul strămoşesc. Ea este văzută ca dătătoare de viaţă. Hristos Se jertfeşte pentru a ne da nouă viaţă şi astfel face din Cruce izvor de viaţă.

„Crucea Ta cea făcătoare de viaţă, Doamne, pecete de mântuire îmi este mie…” Prin aceste cuvinte imnograful exprimă credinţa creştină că prin Jertfa lui Hristos de pe Cruce am fost mântuiţi. Pentru că El „cu lemnul a stins văpaia neascultării, pe Cruce înălţându-Se şi a omorât pe vrăjmaşul” prin moartea Lui „de bunăvoie”.

Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, din iubirea Sa de oameni, ne-a răscumpărat din blestemul păcatului strămoşesc, cu scump sângele Său, jertfindu-Se pentru mântuirea noastră pe lemnul Crucii.

Hristos moare pe Cruce pentru răscumpărarea noastră şi cu sufletul Său dumnezeiesc Se pogoară la iad şi zdrobeşte puterea celui rău asupra neamului omenesc, înviind „ca un biruitor”. Domnul nu a înviat pe toţi cei ce erau în iad, „ci numai pe cei care au ales să creadă în El; şi sufletele sfinţilor din veac” ce erau ţinute în acest loc de suferinţă le-a eliberat „şi a dăruit tuturor” posibilitatea „să urce la cer”.

Înviind a treia zi după Jertfa Sa de pe Cruce pentru mântuirea noastră, Hristos transformă lemnul crucii din obiect de tortură în „lemn de viaţă”, pe care ni-l „arată nouă, celor ce credem” în El, deoarece, „printr-însul nimicind pe cel ce are stăpânia morţii”, Domnul ne-a „înviat pe noi cei omorâţi prin păcat”.

Toate acestea s-au întâmplat pentru că protopărinţii neamului omenesc, Adam şi Eva, au călcat voia lui Dumnezeu, căzând în păcat şi pierzând fericirea de care s-au bucurat în Rai, atât pentru ei, cât şi pentru urmaşii lor. Oamenii au fost răscumpăraţi prin Jertfa pe Cruce de Domnul nostru Iisus Hristos, iar prin Învierea Lui au primit fericirea edenică prin deschiderea porţilor Raiului, zăvorâte de păcatul lui Adam.

Hristos este „Cel ce cu Crucea a biruit căpeteniile şi stăpâniile întunericului” şi a „smuls spinul păcatului cu răstignirea Sa”. Pentru aceasta, prin Crucea lui Hristos „preoţii se laudă, împăraţii se întăresc şi tot credinciosul se luminează”.

 

