Ierarhi rezidenți la Târgoviște, iubitori de cultură și promotori ai valorilor creștine prin intermediul tiparului și al educației

Publicat de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, la inițiativa Înaltprea­sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, acest volum, realizat în con­di­ții grafice remarcabile, aduce în prim-plan, pe parcursul a 367 de pagini, figura emblematică a ierarhilor care au păstorit de-a lungul vremii la Târgoviște.

Lucrarea se constituie într-o mărturie a rodniciei credinței, precum și într-un îndemn adre­sat contemporanilor de a le urma, cu originalitate, exemplul, dincolo de timp, promovând valorile creștine, românești și europene, și contribuind totodată la formarea spirituală și morală a noilor generații.

La Târgoviște - primul centru tipografic al Țării Românești, cetate-simbol a culturii și a misiunii Bisericii strămoșești, fostă capitală voievodală și reședință mitropolitană timp de aproape un secol și jumătate (1520-1668), s-au scris pagini glorioase de istorie și s-au ridicat, cu demnitate și curaj, temelii durabile ale culturii românești.

Așa cum spune Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon în Precuvântarea cărții, „de pe tronul vlădicesc din istorica Cetate de Scaun munteană au păstorit poporul lui Dumnezeu de pe aceste binecuvântate meleaguri vrednici mărturisitori ai bucuriei Evangheliei lui Hristos, Ierarhi care s-au distins prin deosebita lor râvnă pastoral-misionară, prin atașamentul față de dreapta credință, prin sprijinirea educației și a culturii, precum și prin promovarea valorilor creștine românești și europene, cu ajutorul tiparului, cel mai nou mijloc de comunicare socială al epocii lor... Mitropoliții de la Târgoviște au sfătuit, îndrumat și îndreptat pe voievozi și pe popor, promovând educația și cultura, împărtășind împreună cu lumina credinței și pe cea a cunoașterii prin cuvânt, carte tipărită și ctitorirea de școli. Evocând strălucitul exemplu al Ierarhilor rezidenți la Târgoviște, volumul de față se constituie într-o prețioasă mărturie istorică și într-un viu îndemn de a le fi demni următori, peste secole, susținând aprofundarea principiilor de viață creștine, românești și europene, dar și pentru a contribui la educația noilor generații”.