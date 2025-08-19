Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Opinii Repere și idei Ierarhi rezidenți la Târgoviște, iubitori de cultură și promotori ai valorilor creștine prin intermediul tiparului și al educației

Ierarhi rezidenți la Târgoviște, iubitori de cultură și promotori ai valorilor creștine prin intermediul tiparului și al educației

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Repere și idei
Un articol de: Pr. Marian Puiescu - 19 August 2025

Publicat de Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, la inițiativa Înaltprea­sfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, acest volum, realizat în con­di­ții grafice remarcabile, aduce în prim-plan, pe parcursul a 367 de pagini, figura emblematică a ierarhilor care au păstorit de-a lungul vremii la Târgoviște.

Lucrarea se constituie într-o mărturie a rodniciei credinței, precum și într-un îndemn adre­sat contemporanilor de a le urma, cu originalitate, exemplul, dincolo de timp, promovând valorile creștine, românești și europene, și contribuind totodată la formarea spirituală și morală a noilor generații.

La Târgoviște - primul centru tipografic al Țării Românești, cetate-simbol a culturii și a misiunii Bisericii strămoșești, fostă capitală voievodală și reședință mitropolitană timp de aproape un secol și jumătate (1520-1668), s-au scris pagini glorioase de istorie și s-au ridicat, cu demnitate și curaj, temelii durabile ale culturii românești.

Așa cum spune Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon în Precuvântarea cărții, „de pe tronul vlădicesc din istorica Cetate de Scaun munteană au păstorit poporul lui Dumnezeu de pe aceste binecuvântate meleaguri vrednici mărturisitori ai bucuriei Evangheliei lui Hristos, Ierarhi care s-au distins prin deosebita lor râvnă pastoral-misionară, prin atașamentul față de dreapta credință, prin sprijinirea educației și a culturii, precum și prin promovarea valorilor creștine românești și europene, cu ajutorul tiparului, cel mai nou mijloc de comunicare socială al epocii lor... Mitropoliții de la Târgoviște au sfătuit, îndrumat și îndreptat pe voievozi și pe popor, promovând educația și cultura, împărtășind împreună cu lumina credinței și pe cea a cunoașterii prin cuvânt, carte tipărită și ctitorirea de școli. Evocând strălucitul exemplu al Ierarhilor rezidenți la Târgoviște, volumul de față se constituie într-o prețioasă mărturie istorică și într-un viu îndemn de a le fi demni următori, peste secole, susținând aprofundarea principiilor de viață creștine, românești și europene, dar și pentru a contribui la educația noilor generații”.

 

Citeşte mai multe despre:   prezentare de carte
vezi toate ›Alte articole din Repere și idei
  • Tipăriturile diaconului Coresi Repere și idei
    Tipăriturile diaconului Coresi

    Acest volum reprezintă un omagiu adus diaconului Coresi și strădaniei sale tipografice de slujire a Bisericii și a neamului românesc, care a marcat începutul unei epoci de redeșteptare națională. Între cele

    19 Aug, 2025
  • Ce e festival ca valul trece Repere și idei
    Ce e festival ca valul trece

    De câțiva ani buni încoace verile românești explodează sub presiunea mediatică a festivalurilor. În studiourile tv se licitează cifrele astronomice de participare, sumele amețitoare de bani făcute de

    18 Aug, 2025
  • Ce lăsăm de moștenit Repere și idei
    Ce lăsăm de moștenit

    Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul” (Matei 5, 5). Este doar una dintre învățăturile cuprinse în capitolul 5 al Evangheliei după Matei, învă­țături care pot fi considerate încurajări,

    18 Aug, 2025
TOP 6 Repere și idei