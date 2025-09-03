Maica Domnului, nădejdea noastră în necazuri și nevoi

Creștinii ortodocși au nădejdea că, în necazuri și nevoi, Maica Domnului este cea care-i ajută și le aduce alinare și mai ales speranța că vor depăși toate problemele prin care trec. Știm că ea nu ne-a lăsat niciodată atunci când i-am cerut ajutorul, rugându-ne înaintea sfintelor icoane închinate ei, pe care le avem în bisericile și casele noastre.

Credința noastră în Domnul nostru Iisus Hristos se răsfrânge și asupra Maicii Sale, Sfânta Fecioara Maria, care este cinstită de Biserica noastră ca prima între sfinți. Cinstirea Maicii Domnului ocupă un loc deosebit în viața noastră spirituală, iar sărbătorile ei din cursul anului bisericesc sunt momente de mare bucurie pentru creștinii ortodocși, care la aceste ceasuri de prăznuire mariologică intensifică rugăciunile lor către Preasfânta Fecioară Maria.

Poporul nostru dreptmăritor o cinstește în mod deosebit pe Maica Domnului, mai ales în zilele de sărbătoare pe care le închină Biserica preamăririi ei pe parcursul anului bisericesc. Neamul nostru nu uită să-i mulțumească Prea­sfintei Născătoare de Dumnezeu pentru tot ajutorul primit și mai ales pentru ocrotirea primită în necazuri și nevoi. Pentru că noi știm că, unde este un om în suferință și cere ajutorul Maicii Domnului, ea răspunde alinând sufletele îndurerate.

Avem credința că Sfânta Fecioara Maria este pururea rugătoare pentru noi și mai ales că ea duce rugăciunile noastre către Fiul ei, Domnul nostru Iisus Hristos. Ea este cea care cunoaște, cu iubirea ei de mamă, necazurile noastre și ne ocrotește, păzindu-ne de primejdii, fiind mângâietoarea noastră bună. Noi, rugându-ne ei, arătăm încrederea noastră că Maica Domnului este „apărătoarea și tăria noastră” și mijlocitoarea noastră către Hristos.

Una dintre cele mai cunoscute rânduieli de rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu este cinstitul ei Paraclis, pe care, atunci când îl rostim „cu osârdie”, spunem din adâncul sufletului nostru: „Stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine, singură nădejde, te-am câștigat”.

Noi mărturisim ajutorul primit de la Preasfânta Fecioară Maria, pentru că, dacă nu ar fi fost ea, „cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit?” De aceea, nu ne vom îndepărta de Maica Domnului, pentru că ea ne izbă­vește din toate nevoile.