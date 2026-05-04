Monahismul feminin românesc, școală a jertfei și a sfințeniei

Ieri, la Mănăstirea Durău, a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Muntele Ceahlău. În lumina Anului omagial al pastorației familiei creștine și a Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar în Biserica Ortodoxă Română, acest act de o mare însemnătate se înscrie ca un moment de adâncă rezonanță duhovnicească a Ortodoxiei noastre, prin care Biserica nu doar cinstește o nouă lumină a sfințeniei răsărită din sihăstriile Ceahlăului - Taborul românilor -, ci reafirmă frumusețea vocației feminine în lucrarea mântuirii. Astfel, proclamarea devine deopotrivă act de memorie sfântă, mărturisire de credință și chemare vie adresată poporului dreptcredincios de a redescoperi, prin chipul smerit al Sfintei Mavra, că sfințenia rămâne „împlinirea umanului”.

Totodată, proclamarea canonizării Sfintei Cuvioase Mavra de pe Ceahlău ne oferă prilejul de a readuce în atenție o temă de mare însemnătate pentru spiritualitatea Bisericii noastre dreptmăritoare: bogata tradiție a monahismului feminin românesc, ale cărui chipuri de sfințenie, jertfă și rugăciune au susținut nevăzut viața Bisericii, rodind, peste veacuri, modele luminoase de trăire evanghelică.

Monahismul feminin în spațiul românesc își are rădăcinile adânc înfipte în însăși structura spirituală a poporului, fiind o expresie a evlaviei, a dorului de desăvârșire și a chemării la viața în Hristos, după modelul din spațiul ortodox răsăritean. În paginile Patericului Egiptean, alături de cei 127 de părinți ai pustiei, sunt consemnate și trei mari chipuri feminine, adevărate „amma”, mame duhovnicești ale monahismului creștin: Teodora, Sara și Sinclitichia. Prezența lor în această colecție fundamentală a spiritualității răsăritene nu este marginală, ci revelatoare pentru locul deopotrivă înalt pe care experiența duhovnicească a femeii l-a ocupat în tradiția patristică. Aceste sfinte sunt așezate, prin adâncimea vieții lor ascetice, pe aceeași treaptă cu marii părinți ai pustiei, mărturisind că sfințenia nu cunoaște deosebire de gen, ci doar măsura dăruirii către Dumnezeu.

Deși izvoarele istorice se arată cam sărace în ceea ce privește începuturile monahismului feminin românesc, ele nu lipsesc, iar o privire atentă asupra hrisoavelor, a cronicilor ori a tradiției bisericești ne permite să reconstituim, fie și fragmentar, chipul călugăriței românce din veacurile medievale. În mod firesc, monahismul feminin apare în strânsă legătură cu cel masculin, primele forme de viețuire călugărească a femeilor, atât în Moldova, cât și în Țara Românească, fiind de tip sihăstresc, favo­rabile nevoinței. Lipsa unor do­cumente explicite din secolele XIV-XV nu trebuie interpretată ca o absență a monahismului feminin, ci cu precădere ca o discreție a acestuia, specifică duhului de smerenie și retragere.

În Țara Românească, una dintre cele mai vechi mărturii indirecte despre existența călugărițelor se leagă de mediul ctitoriilor domnești. Documentele din secolul al XV-lea atestă prezența unor „maici” în jurul unor mănăstiri sau schituri, fără a preciza întotdeauna organizarea lor instituțională. Apare semnificativ faptul că doamnele și jupânesele din familiile domnești ori boierești, la fel ca văduvele, alegeau adesea închinovierea, ceea ce indică existența unor așezăminte dedicate femeilor. Biografia fiicei întemeietorului Țării Românești, Sfânta Teofana Basarab, fostă țarină a Bulgariei între anii 1331 și 1345, intrată în cinul îngeresc după ce soțul ei, țarul Ivan Alexandru, a repudiat-o, ne arată că în spațiul românesc viețuirea monastică feminină era cunoscută. Ulterior, în secolul al XVI-lea, apar mențiuni mai clare despre mănăstiri de maici, precum cea de la Viforâta, legată de tradiția călugărească a Curții de Argeș și a Târgoviștei, unde viața monahală feminină capătă un contur deja stabil.

În Moldova se constată o situație asemănătoare, poate ceva mai bine documentată începând cu secolul al XV-lea. Hrisoavele domnești din vremea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare și a urmașilor săi mențio­nează, uneori indirect, existența unor comunități de maici, îndeosebi în legătură cu danii sau întăriri de proprietăți. De asemenea, tradiția amintește de vetre monahale feminine în apropierea marilor lavre moldave de călugări, unde femeile trăiau în ascultare și rugăciune, în schituri ori în așezări mai puțin organizate.

În Transilvania, contextul este complex, din cauza condițiilor istorice și confesionale diferite. Cu toate acestea, numeroase indicii arată că și aici au existat forme de monahism feminin ortodox, cu precădere în mediile românești din zonele rurale sau montane. Unele documente târzii, alături de tradiția orală, vorbesc despre „călugărițe” ori femei retrase în viață ascetică, chiar dacă nu întotdeauna organizate în mănăstiri propriu-zise. De asemenea, influ­ența monahismului slav și a celui sud-dunărean a contribuit la conturarea unor forme de viețuire feminină dedicate lui Dumnezeu.

Un aspect important al monahismului feminin medieval românesc îl constituie legătura sa strânsă cu familia și cu structura socială. Multe dintre maici proveneau din familii boierești ori chiar domnești, iar alegerea de a intra în cinul îngeresc era adesea un act de jertfă, dar și de continuitate spirituală. Doamnele Țărilor Române, precum soțiile sau fiicele domnitorilor, au sprijinit în mod direct întemeierea și dăinuirea mănăstirilor de maici, contribuind astfel la dezvoltarea acestui tip de viață călugărească. De la Sfânta Teofana Basarab, Sfânta Monahie Platonida (Doamna Despina, soția Sfântului Voievod Neagoe Basarab) și monahia Maria (Doamna Oltea, mama Sfântului Ștefan Voievod), până la monahia Teofana, mama lui Mihai Viteazul, și monahia Melania (soția domnitorului Simeon Movilă, mama Sfântului Petru Movilă), tradiția românească mărturisește că tronul și chilia, maternitatea voievodală și nevo­ința călugărească nu s-au despăr­țit, ci s-au luminat reciproc.

Deși documentele medievale nu oferă întotdeauna detalii ample despre organizarea internă a acestor mănăstiri, ele confirmă exis­tența unei vieți monahale feminine autentice, întemeiată pe aceleași principii precum cea masculină: rugăciunea neîncetată, ascultarea, sărăcia, curăția. În multe cazuri, asemenea comunități au func­ționat discret, în umbra marilor mănăstiri de călugări, dar au avut un rol esențial în păstrarea cre­dinței și în transmiterea valorilor spirituale. Abia în secolele XVIII-XIX, odată cu o sporită organizare administrativă și cu apariția unor izvoare mai bogate, monahismul feminin devine vizibil și mai bine documentat. Mănăstiri precum Văratec, Agapia (în forma ei actuală), Pasărea sau Țigănești ajung centre importante de viață duhovnicească și culturală, cu obști numeroase, bine organizate. Însă aceste dezvoltări nu reprezintă începutul monahismului feminin, ci îndeosebi maturizarea unei tradiții deja vechi, născută în tăcerea și smerenia veacurilor medievale.

Astfel, monahismul feminin românesc nu poate fi înțeles doar prin prisma documentelor, ci și prin duhul care l-a animat: dis­creție binecuvântată, trăire ascunsă în Hristos, fidelitate tainică față de chemarea evanghelică. Primele mănăstiri de maici, chiar dacă slab conturate în izvoare, mărturisesc o realitate vie: aceea că și în spațiul românesc femeia a răspuns chemării lui Dumnezeu cu aceeași dăruire și profunzime, devenind purtătoare de lumină în istoria Bisericii. Într-o astfel de perspectivă, monahismul feminin apare nu ca un capitol secundar al Ortodoxiei românești, ci ca una dintre rădăcinile ei cele mai adânci, adesea nevăzute, dar roditoare. În tăcerea chiliilor, în rugăciunea neîncetată, în jertfa smerită, în maternitatea duhovnicească a atâtor cuvioase știute ori neștiute, s-a păstrat o comoară de sfințenie care a hrănit sufletul nea­mului românesc.