Patriarhul Ilia al II‑lea al Georgiei - păstorul care a țesut lumină între credință, istorie și inimile oamenilor

Ilia al II‑lea rămâne una dintre cele mai luminoase prezențe ale lumii contemporane, un chip în care blândețea Evangheliei s‑a unit cu statornicia unui neam încercat. A fost un model rar de iubire pentru credință, pentru poporul său și pentru istoria pământului care l‑a născut. În vremuri tulburi, când umbrele războiului și ale suferinței apăsau asupra Georgiei, el a stat ca un stâlp neclintit, purtând în sine tăria unui păstor care nu‑și părăsește turma. A știut să adune, să vindece, să insufle nădejde. A învățat generații întregi că un popor trăiește cu adevărat numai atunci când își păstrează credința, unitatea și virtuțile dobândite din lumina cuvintelor Evangheliei.

Dragostea sa pentru frumusețea lumii - pentru muzică, pentru culoare, pentru cuvânt - nu a fost o simplă înclinație artistică, ci o lucrare de restaurare sufletească. Sub purtarea sa de grijă, valorile tradiționale georgiene au cunoscut o renaștere tainică și profundă. Limba, arta, identitatea națională au fost ocrotite ca niște odoare de mare preț. Patriarhul Ilia a înțeles cultura ca pe o punte între începuturile istoriei și prezentul care are nevoie de rădăcini pentru a înflori. Educația, în viziunea lui, nu era doar acumulare de cunoștințe, ci o trezire a conștiinței și o întoarcere spre sens.

Una dintre cele mai luminoase dimensiuni ale slujirii sale a fost iubirea față de copii și tineri. Gestul său de a boteza personal al treilea și următorii copii din familiile georgiene nu a fost doar o inițiativă pastorală, ci o mărturisire autentică a faptului că fiecare copil este un dar ceresc. Mulți dintre acești prunci au crescut sub binecuvântarea mâinilor sale, purtând în suflet amintirea unei îmbrățișări părintești. Pentru el, fiecare copil era o lumină nou aprinsă în lume, un început binecuvântat.

Iubirea sa pentru istoria Georgiei nu s‑a oprit la evocarea trecutului, ci a devenit o conștiință a jertfei. A înțeles și a cinstit suferința înaintașilor, atât a celor din veacurile de demult, cât și a celor care au trecut prin încercările regimurilor opresive de a umbri viața Bisericii. În inima lui, memoria nu era doar amintire, ci responsabilitate: o chemare de a păstra credința neîntinată.

Dar mai presus de toate, strălucește iubirea sa pentru Biserica din Georgia. Sub păstorirea sa, viața bisericească a cunoscut o adevărată înviere. Au fost ridicate catedrale, redeschise biserici și mănăstiri, hirotoniți slujitori ai Altarului. Dintr‑o stare de ruină și adâncă uitare, Biserica a fost readusă la viață, ca o făclie reaprinsă. De aceea, mulți au mărturisit că Ilia al II‑lea a fost un păstor adevărat, care și‑a dăruit viața cu totul lui Dumnezeu și oamenilor.

În același timp, a rămas în memoria lumii ca un deschizător de drumuri și un ziditor de punți. A călătorit în multe colțuri ale lumii, purtând cu sine pretutindeni cuvântul păcii și al respectului. A vorbit cu oameni de diferite credințe și națiuni într‑un limbaj care nu despărțea, ci apropia. A fost un ierarh care a iubit fraternitatea și a știut să transforme dialogul într‑o formă de comuniune.

Curajul său a fost unul al mărturisirii. Nu s‑a temut să pășească dincolo de hotare, chiar și acolo unde nu era așteptat, asumându‑și riscuri reale pentru a apăra credința și demnitatea umană. Multe dintre aceste gesturi au rămas tăinuite în vremea vieții sale, dar au ieșit la lumină după plecarea sa, ca niște raze ce dezvăluie bogăția unei lucrări nevăzute.

Iar în ziua despărțirii de poporul său, întreaga lume a înțeles cât de adânc a fost iubit. Catedrala din Tbilisi și străzile orașului s‑au umplut de oameni, într‑un val de lacrimi și recunoștință cum rar se vede. Nu a fost doar o înmormântare, ci o mărturie a iubirii unui neam pentru păstorul său. Florile, tăcerea, suspinul mulțimii - toate au vorbit despre o legătură care nu se rupe odată cu trecerea la cele veșnice.

Astfel, Ilia al II‑lea rămâne nu doar în paginile istoriei, ci în inimile celor care au simțit că, prin el, Dumnezeu a mângâiat un popor întreg.

Pentru lumea întreagă, a fost o voce a iubirii și a credinței într‑un context adesea tulburat de conflicte și neliniști. Ca un izvor liniștit ce curge neîncetat prin ținuturi aride, el a pledat neobosit pentru împăcare și pentru apărarea valorilor spirituale. Cuvântul său nu a fost doar rostit, ci trăit, devenind punte între oameni, între conștiințe, între lumi care aveau nevoie de regăsire.

A reușit să ridice din ruină Biserica georgiană după anii grei ai perioadei sovietice, când viața religioasă fusese aproape eradicată. Cu răbdare, cu jertfă și cu o credință neclintită, a reclădit ceea ce părea pierdut, iar la sfârșitul epocii în care i‑a fost încredințată, Biserica a ajuns să fie cea mai respectată instituție din țară. Această lucrare nu a fost doar o restaurare exterioară, ci o înviere a sufletului unui popor.

Pentru poporul georgian, el a fost mai mult decât un patriarh - a fost părintele națiunii. În inimile oamenilor, numele său se ridica deasupra tuturor, ca un reper de încredere și lumină. Nu doar ca ierarh, ci mai ales ca om, a devenit un simbol al unității, o conștiință vie în jurul căreia s‑au adunat speranțele unui întreg neam.

În zilele despărțirii sale, mărturiile oamenilor au arătat fără echivoc dragostea nemărginită de care s‑a bucurat. Dar această iubire nu s‑a născut atunci, ci a crescut în timp, în tăcerea faptelor, în fidelitatea unei slujiri îndelungate. În glasurile celor intervievați se simțea nu doar respectul, ci o legătură profundă, aproape filială.

S‑a vorbit și despre prieteniile sale cu monahi și preoți de nădejde, oameni care, asemenea lui, au apărat credința atât în vremuri de restriște, cât și în vremuri de libertate. Această comuniune de slujire a fost temelia pe care s‑a ridicat rezistența spirituală a Georgiei.

În aceleași zile, memoria poporului s‑a întors spre izvoarele credinței sale: spre veacul al IV‑lea, când, prin lucrarea Sfintei Nina, Georgia a devenit una dintre primele țări creștine. Au fost evocate apoi epocile de strălucire ale lui David al IV‑lea și ale reginei Tamara, dar și veacurile de suferință, invaziile persane și otomane, anexarea la Imperiul Rus și deceniile de prigoană în care credința ortodoxă a fost aproape zdrobită.

Biserica Georgiei a cunoscut o autocefalie timpurie, apoi pierderea acestui statut și, mai târziu, renașterea vieții eclesiale după anul 1990. În acest parcurs, Ilia al II‑lea a fost văzut ca un fenomen, ca o excepție providențială: un lider care nu a căutat să conducă, dar care a fost urmat de toți; un om care a unit un popor și a reaprins credința în inimile lui.

La puține zile după trecerea sa la Domnul, în biserica unde a fost așezat spre odihnă, într‑o veche catedrală georgiană, a apărut un portret al său cu chipul învăluit de lumină, asemenea unei icoane deja pregătite pentru cinstire. Era, în fond, răspunsul firesc al poporului, o recunoaștere a unei vieți trăite în dăruire și credință...

Cu ani în urmă, într‑o întâlnire la Mănăstirea Vatoped, un mitropolit georgian mi‑a vorbit despre lucrarea Bisericii din țara sa și despre Patriarhul Ilia. Cuvintele lui păreau atunci greu de cuprins, aproape de necrezut. Dar zilele din martie 2026 au demonstrat că realitatea era și mai bogată decât acele mărturisiri - o lucrare tainică, pe care numai credința o poate zidi.

Lumina de pe chipurile credincioșilor, mulțimea tinerilor, prezența copiilor și a familiilor, toate alcătuiau o icoană vie a Bisericii. Erau oameni care nu doar participau, ci trăiau credința, purtându‑și copiii pe umeri, ca pe niște daruri ridicate spre cer. Șirurile neîntrerupte de credincioși, care au așteptat zeci de ore pentru a se apropia pentru ultima dată de Patriarhul lor, spun mai multe decât orice cuvânt. Iar mulțimile care au umplut străzile capitalei, în drumul spre catedrală și spre locul odihnei sale, au transformat acea zi într‑un adevărat drum al biruinței - o procesiune pe care Cerul nu o poate trece cu vederea.

Un astfel de rămas‑bun nu este doar o despărțire, ci o mărturie: că uneori Dumnezeu dăruiește lumii păstori a căror viață devine, pentru toți, o lumină care nu apune.

În ceea ce privește organizarea liturgică și protocolară a slujbei de la catedrala din Tbilisi și a întregii zile de duminică, 22 martie 2026, se poate vorbi despre realități pe care chiar și cele mai mari și mai prestigioase Biserici le‑ar putea cu greu întruchipa cu aceeași plenitudine. Totul a fost pătruns de o rânduială exemplară, de o armonie în care disciplina a fost încălzită de iubire, iar ordinea a devenit expresia unei credințe lucrătoare.

Nu doar mulțimea impresionantă a clericilor - episcopi, preoți, diaconi și monahi veniți din toate colțurile țării -, nici organizarea minuțioasă prin care statul georgian a pus la dispoziție mijloace de transport gratuite pentru pelerini, nici prezența covârșitoare a credincioșilor și chiar a celor din afara credinței ortodoxe au fost semnele ale acestei măreții. S‑a vorbit despre un milion și jumătate de oameni adunați la înmormântarea patriarhului - o revărsare de suflete care a transformat capitala într‑un sanctuar viu.

Dar mai presus de toate acestea s‑a vădit o taină: aceea că iubirea nu moare niciodată, așa cum mărturisește Sfântul Apostol Pavel. Această iubire a prins glas în mulțimea corurilor care au însoțit fiecare clipă a zilei, atât în catedrală, cât și pe drumul către locul odihnei. Cântările lor, de o frumusețe tulburătoare, purtau în ele nu doar rigoare muzicală, ci și lacrima inimii. Limbajul sonor, uneori aspru în rostire, devenea catifelat prin trăire, iar veșmintele și chipurile se preschimbau într‑o icoană a credinței. Sunt popoare mari și națiuni puternice care nu pot aduna o asemenea comoară și, mai ales, o asemenea intensitate duhovnicească.

Un alt semn cutremurător a fost acela al plecării genunchilor. Conducătorii statului georgian - președintele, premierul și demnitarii țării - au îngenuncheat lângă sicriul Patriarhului Ilia al II‑lea, asemenea slujitorilor Altarului. În acel gest s‑a văzut nu doar respectul pentru un om, ci recunoașterea unei autorități duhovnicești care a depășit orice graniță lumească. O națiune considerată mică a arătat lumii întregi că măreția nu stă în întindere, ci în adâncimea credinței și în unitatea inimii.

Frânturi dintr‑o asemenea evlavie au mai fost văzute, ca niște licăriri, la Atena, la despărțirea de Arhiepiscopul Christodoulos, sau în România la despărțirea de Patriarhul Teoctist, ori în Serbia la plecarea Patriarhului Pavle. Dar ceea ce s‑a petrecut în Georgia pare a fi depășit astfel de momente, ca o revărsare fără precedent a iubirii unui popor pentru păstorul său.

Se cuvine, de asemenea, să fie amintită legătura sa cu slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române. Între colegii săi de studii de la Moscova s‑au aflat Arhiepiscopul Lucian de la Tomis și arhimandritul Chesarie Gheorghescu de la Mănăstirea Dintr‑un Lemn. Arhimandritul Chesarie vorbea adeseori despre Ilia al II‑lea, iar în chilia sa se păstrau fotografii din anii ’60, mărturii ale unei prietenii de demult. În anul 1996, Patriarhul Ilia al II‑lea și‑a vizitat personal colegul la Mănăstirea Dintr‑un Lemn, într‑un gest de fidelitate rară, care arată noblețea unei inimi ce nu uită.

Dincolo de solemnitatea slujirii, chipul său a fost cunoscut și prin delicatețea unor daruri lăuntrice. A fost surprins cântând la pian, iubea pictura și frumusețea artei. Vocea sa simplă și liniștită ascundea o sensibilitate adâncă, pe care nu a expus‑o lumii, ci a păstrat‑o ca pe o taină.

Această comoară lăuntrică s‑a descoperit la plecarea sa, când drumul către cer s‑a arătat luminat de mulțimea faptelor sale.

Fără îndoială, Ilia al II‑lea a urcat pe culmile unui munte duhovnicesc înalt, spre care se poate privi doar în lumina recunoștinței. Viața lui a devenit o sinteză a luptei, a răbdării și a iubirii, purtată de‑a lungul unui veac de încercări.

Iar acum, chipul său nu mai aparține doar istoriei - el se așază în icoană, acolo unde, în taina lui Dumnezeu, se pregătise de multă vreme.