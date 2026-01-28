Prin intermediul Organizaţiei de Management al Destinaţiei Turistice - Municipiul Tulcea, Dobrogea şi-a depus oficial candidatura pentru a obţine, în 2029, titlul de Regiune gastronomică a Europei, distincţie
A 51-a creșă construită prin PNRR
Ministerul Dezvoltării a realizat 3.220 de noi locuri în creşe, aproape trei sferturi din totalul de 4.500 asumat în Programul guvernamental de construire creşe „Sfânta Ana” prevăzut în PNRR, a anunţat ministrul Cseke Attila, care a inaugurat sâmbătă la Lugoj cea de-a 51-a creşă din program. Creşa de la Lugoj, a doua construită prin PNRR în judeţul Timiş, a costat 18,3 milioane de lei, va găzdui 110 copii şi dispune de spaţii şi facilităţi moderne, atât pentru activităţile educaţionale, cât şi pentru cele administrative. (C.Z.)