Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială A 51-a creșă construită prin PNRR

A 51-a creșă construită prin PNRR

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 03 Feb 2026

Ministerul Dezvoltării a realizat 3.220 de noi locuri în creşe, aproape trei sferturi din totalul de 4.500 asumat în Programul guvernamental de construire creşe „Sfânta Ana” prevăzut în PNRR, a anunţat ministrul Cseke Attila, care a inaugurat sâmbătă la Lugoj cea de-a 51-a creşă din program. Creşa de la Lugoj, a doua construită prin PNRR în judeţul Timiş, a costat 18,3 milioane de lei, va găzdui 110 copii şi dispune de spaţii şi facilităţi moderne, atât pentru activităţile educaţionale, cât şi pentru cele administrative. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială