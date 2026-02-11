Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Data: 17 Feb 2026

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege potrivit căruia pacienţii asiguraţi au dreptul la o a doua opinie medicală plătită de sistemul de asigurări de sănătate. Proiectul de act normativ instituie obligaţia medicului curant de a direcţiona şi programa pacientul la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului și garantează dreptul pacienţilor asiguraţi la o a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate. (C.Z.)

