Institutul Național de Statistică a anunțat că în 2025 economia României a crescut cu 0,6%, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, adică a înregistrat scăderi ale PIB-ului în două trimestre
A doua opinie medicală plătită
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, ca for decizional, un proiect de lege potrivit căruia pacienţii asiguraţi au dreptul la o a doua opinie medicală plătită de sistemul de asigurări de sănătate. Proiectul de act normativ instituie obligaţia medicului curant de a direcţiona şi programa pacientul la următoarea consultaţie sau investigaţie necesară stabilirii diagnosticului și garantează dreptul pacienţilor asiguraţi la o a doua opinie medicală pe baza investigaţiilor medicale existente sau suplimentar solicitate. (C.Z.)