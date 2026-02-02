Acord de liber-schimb între Uniunea Europeană și India

Data: 02 Feb 2026

India şi Uniunea Europeană au finalizat săptămâna trecută un acord comercial care reprezintă 25% din PIB-ul mondial şi o treime din comerţul internaţional și creează o zonă de liber-schimb de două miliarde de persoane. Este cel mai mare astfel de acord încheiat vreodată atât de Uniunea Europeană, cât și de India. El va consolida legăturile dintre a doua şi a patra economie ca mărime din lume, într-o perioadă de reașezare a relațiilor pe plan mondial, atât politic, cât și economic.

Anunțul oficial privind finalizarea înțelegerii a fost făcut de premierul indian Narendra Modi și de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la summitul India - UE de săptămâna trecută. Semnarea propriu-zisă ar urma să aibă loc după verificări legale de cinci-şase luni. După semnare, va intra în vigoare după aprobarea Parlamentului European şi a Consiliului, respectiv după ratificarea sa de către India, iar implementarea ar trebui să se încheie în maximum un an, scrie Reuters.

Recent, UE a semnat acorduri similare cu Mercosur, Indonezia, Mexic şi Elveţia, iar India cu Regatul Unit, Noua Zeelandă şi Oman. Potrivit Reuters, înțele­gerile subliniază eforturile naţiunilor de a se proteja de taxele vamale ale SUA sau de ameninţările comerciale vehiculate de preşedintele american. El a impus anul trecut Indiei taxe vamale de 50%, iar acordul comercial bilateral a eşuat.

„Europa şi India scriu astăzi istorie. Am încheiat acordul suprem. (...) Acesta este doar începutul. Vom consolida şi mai mult relaţia noastră strategică”, a scris preşedinta Comisiei Europene pe X după încheierea înțelegerii.

UE şi India au deja schimburi de peste 180 de miliarde de euro pe an, sprijinind 800.000 de locuri de muncă europene. Se preconizează că acordul va dubla exporturile UE în India până în 2032 prin eliminări sau reduceri de tarife estimate la 4 miliarde de euro pe an. Înțelegerea, cea mai ambiţioasă deschidere comercială pe care India a acordat-o vreodată, va oferi Europei acces privilegiat la cea mai populată ţară din lume (1,45 miliarde de locuitori) şi la economia mare (PIB anual de 3,4 mii de miliarde de euro) cu cea mai rapidă creştere. India va acorda UE reduceri tarifare fără precedent. Taxele vor scădea treptat de la 110% la 10% pentru autoturisme, la 44% pentru utilaje, 22% pentru produsele chimice şi 11% pentru produsele farmaceutice.

Acordul reduce tarifele adesea prohibitive (peste 36% în medie) pentru exporturile de alimente, deschizând o piaţă masivă pentru fermierii europeni. Tarifele la vinuri vor fi reduse treptat de la 150% la 75% şi, ulterior, la 20%, la uleiul de măsline de la 45% la zero în cinci ani, iar la produsele procesate cu până la 50%. Sectoarele sensibile vor fi pe deplin protejate, deoarece produse precum carnea de vită și cea de pui, orezul şi zahărul sunt excluse de la liberalizare, iar toate importurile indiene vor respecta normele stricte ale UE. (C.Z.)