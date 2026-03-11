În contextul economic actual, românii sunt mai atenţi la modul în care îşi gestionează banii, astfel că 76% dintre aceştia ţin în mod constant o evidenţă detaliată a cheltuielilor sau a bugetului, potrivit
Acțiune de ecologizare pe Olt
Fundaţia Comunitară Covasna va organiza, la 26 martie, o acţiune de igienizare a râului Olt pe raza municipiului Sfântu Gheorghe, în cadrul programului naţional „Cu apele curate”, a anunţat directorul fundaţiei, Bereczki Kinga. Este al şaselea an în care se organizează acţiunea, iar volumul deşeurilor colectate a scăzut constant. „Anul trecut, de exemplu, am strâns o zecime din cantitatea strânsă în 2021”, a declarat Bereczki Kinga, într-o conferinţă de presă. Acţiunea de ecologizare din 26 martie este deschisă tuturor voluntarilor, punctul de întâlnire fiind zona Arenei Sepsi din Sfântu Gheorghe. (C.Z.)