Acuzații pentru fratele regelui Charles
Poliţia britanică l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică, ca urmare a legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat BBC, preluat de Reuters. Fostul prinţ a părăsit după circa 12 ore secţia de poliţie unde fusese reţinut. Mountbatten-Windsor este acuzat că, în calitate de reprezentant comercial al Marii Britanii, i-ar fi transmis lui Epstein documente guvernamentale confidenţiale, lucru ce reiese din dosarele publicate recent de guvernul SUA. (C.Z.)