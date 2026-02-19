Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acuzații pentru fratele regelui Charles

Actualitate socială
Data: 23 Feb 2026

Poliţia britanică l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor, fratele mai mic al regelui Charles, sub suspiciunea de abuz în funcţie publică, ca urmare a legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a relatat BBC, preluat de Reuters. Fostul prinţ a părăsit după circa 12 ore secţia de poliţie unde fusese reţinut. Mountbatten-Windsor este acuzat că, în calitate de reprezentant comercial al Marii Britanii, i-ar fi transmis lui Epstein documente guvernamentale confidenţiale, lucru ce reiese din dosarele publicate recent de guvernul SUA. (C.Z.)

