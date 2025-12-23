Măsura care viza impozitarea serelor, ciupercăriilor, silozurilor revine acolo unde era înainte de modificarea Codului fiscal, aceste construcții fiind scutite de impozit în 2026, a anunţat ministrul finanţelor,
Acvila de câmp, specia periclitată a anului 2026
Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus a anunţat continuarea programului „Specia Periclitată a Anului” și faptul că în 2026 atenţia ornitologilor se va îndrepta asupra acvilei de câmp, o specie considerată în primejdie în România. Potrivit asociaţiei, acvila de câmp se află pe Lista Roşie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN), fiind clasificată drept „vulnerabilă”, iar în România este considerată „critic periclitată”. „Este esenţial să avem mai întâi o imagine clară asupra populaţiei de acvile din România. Acest lucru presupune evaluări în teren: căutări intense pentru identificarea perechilor cuibăritoare, localizarea eventualelor cuiburi şi monitorizarea activităţii de cuibărit. După parcurgerea acestor etape, vom putea instala, acolo unde este cazul, cuiburi artificiale şi camere de monitorizare. (…) Totodată, ne propunem şi plantarea de arbori, deoarece unul dintre motivele pentru care specia a ajuns să fie critic periclitată este dispariţia arborilor solitari”, a arătat Grupul Milvus. (C.Z.)