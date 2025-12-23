Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acvila de câmp, specia periclitată a anului 2026

Data: 30 Decembrie 2025

Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus a anunţat continuarea programului „Specia Periclitată a Anului” și faptul că în 2026 atenţia ornitologilor se va îndrepta asupra acvilei de câmp, o specie considerată în primejdie în România. Potrivit asociaţiei, acvila de câmp se află pe Lista Roşie a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii (IUCN), fiind clasificată drept „vulnerabilă”, iar în România este considerată „critic periclitată”. „Este esenţial să avem mai întâi o imagine clară asupra populaţiei de acvile din România. Acest lucru presupune evaluări în teren: căutări intense pentru identificarea perechilor cuibăritoare, localizarea eventualelor cuiburi şi monitorizarea activităţii de cuibărit. După parcurgerea acestor etape, vom putea instala, acolo unde este cazul, cuiburi artificiale şi camere de monitorizare. (…) Totodată, ne propunem şi plantarea de arbori, deoarece unul dintre motivele pentru care specia a ajuns să fie critic periclitată este dispariţia arborilor solitari”, a arătat Grupul Milvus. (C.Z.)

