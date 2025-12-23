Serele și silozurile rămân scutite de impozit

Data: 30 Decembrie 2025

Măsura care viza impozitarea serelor, ciupercăriilor, silozurilor revine acolo unde era înainte de modificarea Codului fiscal, aceste construcții fiind scutite de impozit în 2026, a anunţat ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, la finalul şedinţei de Guvern în care a fost aprobată Ordonanţa de Urgenţă privind unele decizii fiscal-bugetare aplicabile din anul care vine. Măsurile prevăzute în actul normativ vor aduce economii la bugetul general consolidat de 508,7 milioane de lei în 2026.

Într-un briefing susţinut săptămâna trecută după ședința de Guvern, ministrul finanţelor, Alexandru Nazare, a detaliat câteva dintre prevederile incluse în Ordonanța de Urgență, arătând că măsurile vizează reducerea cheltuielilor bugetare, relansarea economică şi simplificări pentru contribuabili, sprijinirea persoanelor vulnerabile și autorităţile locale, combaterea evaziunii fiscale, toate fiind măsuri „de care avem nevoie până la aprobarea bugetului pentru anul 2026”.

În privinţa reducerii cheltuielilor bugetare, sunt prevăzute tăieri cu 10% ale subvenţiilor pentru partidele politice și pentru minorităţi. De asemenea, vor fi „actualizări prudente ale unor categorii de drepturi şi servicii şi, bineînţeles, reguli mai stricte de control al cheltuielilor la nivelul întreprinderilor publice”, a adăugat Nazare.

Pentru firme, cea mai importantă este reducerea impozitului pe cifra de afaceri de la 1% la 0,5% pentru 2026 și eliminarea acestuia din 2027. Pentru microîntreprinderile sub 100.000 de euro se instituie o cotă unică de impozitare de 1%, iar „taxa pe stâlp” va fi eliminată din 2027.

În ordonanţă sunt şi măsuri pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile. Printre acestea se numără: prelungirea neimpozitării unei părţi din salariu (300 de lei până la 30 iunie şi 200 de lei din iulie până la finalul anului 2026) pentru angajaţii cu salariul minim, protecţie până la 31 decembrie 2026 pentru consumatorii vulnerabili de energie, continuarea programului „Masa sănătoasă” pentru elevii din comunităţi vulnerabile, îmbunătăţirea finanţării serviciilor sociale, fiind creată baza legală pentru actualizarea alocaţiei zilnice de hrană.

Autorităţile publice locale vor putea beneficia de împrumuturi din trezorerie, pentru proiectele din PNRR. „Discutăm de o sumă de aproape 500 de milioane de lei, bani care vor putea fi alocaţi pentru cofinanţarea proiectelor din PNRR aflate în sarcina bugetelor locale, cu termen limită 30 iunie 2026. E foarte important că încă din prima zi a anului 2026 aceste surse de finanţare vor fi puse la dispoziţia UAT-urilor. Tot la acest capitol - un sprijin pentru termoficare. Vorbim de UAT-uri care pot primi până la 200 de milioane de lei pentru acoperirea costurilor de producţie şi furnizare a agentului termic, inclusiv plata restanţelor şi a pierderilor, până la 31 martie 2026”, a explicat șeful de la Finanțe, potrivit Agerpres. (C.Z.)