Alimentație dezechilibrată, cu prea puține fructe și legume

Data: 30 Decembrie 2025

România are una dintre cele mai mici rate de consum de fructe şi legume din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România, potrivit cărora aproape 75% dintre români nu mănâncă zilnic măcar o porţie de legume sau fructe și 24% dintre respondenţi consumă între una şi patru porţii. Doar 2,4% dintre români obișnuiesc să aibă cinci porţii de legume şi fructe pe zi, adică cel puţin 400 g, aşa cum recomandă Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

„Situaţia României contrastează puternic cu media UE27, unde doar 33% dintre europeni nu consumă pe zi nici o porţie de legume şi fructe, în timp ce 55% consumă între una şi patru porţii, iar 12% ajung la cinci sau mai multe. (...) Această realitate configurează un cerc vicios: producţie insuficientă raportată la teren, dependenţă de importuri, preţuri mai mari la raft şi, în final, consum redus”, arată Fundația Friedrich Ebert.

Potrivit cercetării, deşi foloseşte 8,1% din terenul agricol al Uniunii, România produce doar 1,9% din legumele din UE şi 5,4% din fructe, spre deosebire de Polonia, de exemplu, care acoperă 16% din producția de fructe şi 8% din cea de legume în UE cu doar 9% din terenul agricol utilizat în blocul comunitar.

Impactul pentru sănătatea publică şi economie este major, întrucât ratele scăzute de consum se corelează cu riscuri de boli cronice şi scăderea productivităţii. „Această problemă nu poate fi depăşită decât prin intervenţii coordonate din partea statului şi a agricultorilor, cât şi dezvoltarea unei strategii prin care cetăţenii să fie informaţi despre importanţa unei bune alimentaţii”, se precizează în document. (C.Z.)