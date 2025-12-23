Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii Grupul Milvus a anunţat continuarea programului „Specia Periclitată a Anului” și faptul că în 2026 atenţia ornitologilor se va îndrepta asupra acvilei de
Avertizări meteo precise în timp real
Printr-un proiect de 324 de milioane de lei, finanţat cu fonduri nerambursabile prin PNRR şi Programul de Dezvoltare Durabilă și coordonat de Ministerul Mediului, România își va consolida capacitatea de avertizare timpurie în faţa fenomenelor meteo severe. Investiția prevede instalarea a 300 de staţii meteorologice şi 100 agrometeorologice, toate automate, şi implementarea unui sistem de comunicaţii şi monitorizare, care va permite emiterea de avertizări locale în timp real. „Se va trece de la avertizări generale, pe arii largi şi perioade îndelungate, la avertizări precise, care indică exact când şi unde este probabil un fenomen meteorologic periculos”, subliniază ministerul. (C.Z.)