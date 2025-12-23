Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Avertizări meteo precise în timp real

Data: 30 Decembrie 2025

Printr-un proiect de 324 de milioane de lei, finanţat cu fonduri nerambursabile prin PNRR şi Programul de Dezvoltare Durabilă și coordonat de Ministerul Mediului, România își va consolida capacitatea de avertizare timpurie în faţa fenomenelor meteo severe. Investiția prevede instalarea a 300 de staţii meteorologice şi 100 agrometeorologice, toate automate, şi implementarea unui sistem de comunicaţii şi monitorizare, care va permite emiterea de avertizări locale în timp real. „Se va trece de la avertizări generale, pe arii largi şi perioade îndelungate, la avertizări precise, care indică exact când şi unde este probabil un fenomen meteorologic periculos”, subliniază ministerul. (C.Z.)

