AIE: 10 măsuri de reducere a consumului de carburanți

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 24 Martie 2026

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE), care a convenit o eliberare record de petrol din stocurile strategice, a prezentat 10 măsuri pe care le pot lua autorităţile, întreprinderile şi gospodăriile pentru a reduce presiunea pe care războiul din Orientul Mijlociu o exercită asupra preţurilor şi stocurilor de hidrocarburi, informează AFP. Implementarea pe scară largă a celor 10 recomandări ar putea ajuta la atenuarea crizei prețurilor la energie și combustibili.

Printre soluții sunt ­incluse telemunca, reducerea limitelor de viteză pe ­autostrăzi cu cel puţin 10 km/h şi utilizarea crescută a transportului public. 

O altă idee este alternarea traficului în oraşele mari, ceea ce ar trebui să contribuie la reducerea congestiei şi, prin urmare, a consumului de combustibil. De asemenea, AIE încurajează utilizarea în comun a maşinilor, condusul eficient, evitarea utilizării GPL-ului pentru transport şi reducerea călătoriilor cu avionul, în special a celor de afaceri, dacă sunt disponibile alte mijloace de transport. Organizaţia solicită, de asemenea, gătitul cu electricitate, mai degrabă decât cu gaz, ori de câte ori este posibil şi sugerează ca industria să îşi optimizeze consumul de hidrocarburi.

Aceste măsuri „s-au dovedit eficiente în diverse contexte”, susţine directorul AIE, Fatih Birol, care observă că „în absenţa unei rezolvări rapide a conflictului, impactul asupra pieţelor energetice şi a economiilor este pe cale să devină din ce în ce mai sever”. 

