Ponderea proprietarilor români de locuinţe în oraşe a scăzut la 70,5%, la începutul anului 2026, de la 73% în 2025, în timp ce a crescut ponderea chiriaşilor la 15,9%, de la 11,3% anul trecut, arată un studiu
Ajutor umanitar pentru civilii din Liban
România acordă un ajutor umanitar pentru populația civilă din Liban, răspunzând astfel solicitării de sprijin primită prin Mecanismul European de Protecție Civilă. Potrivit unui comunicat al Guvernului, cele 15 tone de alimente, corturi și cazarmament (saci de dormit, perne, pături, cearșafuri și fețe de pernă) provin din rezervele naționale de stat şi au fost trimise miercuri, 15 aprilie, la Amman cu două aeronave puse la dispoziţie de Ministerul Apărării Naționale. Ulterior, ajutoarele vor ajunge la Beirut în cadrul unui convoi umanitar multinațional. (O.N.)