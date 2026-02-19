Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Alegeri în Bulgaria

Actualitate socială
Data: 23 Feb 2026

Bulgaria va organiza alegeri parlamentare anticipate în 19 aprilie, a anunţat preşedinta Iliana Iotova, relatează Reuters. Iotova l-a desemnat pe Andrei Ghiurov, viceguvernator al Băncii Naţionale Bulgare, pentru a conduce un guvern interimar cu misiunea de a pregăti viitorul scrutin, cel de-al optulea în doar cinci ani în Bulgaria. Guvernul precedent a demisionat la 11 decembrie, după săptămâni de proteste de stradă faţă de politicile sale economice şi eşecul în ce priveşte combaterea corupţiei. (C.Z.)

