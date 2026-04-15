Actualitate socială

Alianţă economică UE - Coreea de Sud

Data: 20 Aprilie 2026

Coreea de Sud şi Uniunea Europeană lucrează la stabilirea unei alianţe economice strategice „în scopul consolidării legăturilor lor comerciale, al tehnologiilor avansate şi al securităţii economice în faţa instabilităţii globale”. Un prim dialog strategic s-a desfăşurat săptămâna trecută la Seul, iar protagonişti au fost ministrul industriei din Coreea de Sud, Yeo Han-koo, şi comisarul european pentru comerţ, Maros Sefcovic. Părţile au discutat, între altele, şi despre cooperarea în domeniul mineralelor critice şi în sectoarele semiconductorilor şi bateriilor. Volumul comercial a crescut cu peste 50% de la intrarea în vigoare a Acordului de Liber Schimb, semnat în 2011. (O.N.)

