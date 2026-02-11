Analist: Recesiunea obligă statul să nu mai crească taxele

Data: 17 Feb 2026

Institutul Național de Statistică a anunțat că în 2025 economia României a crescut cu 0,6%, însă a încheiat anul în recesiune tehnică, adică a înregistrat scăderi ale PIB-ului în două trimestre consecutive. În trimestrul 4, PIB-ul a fost mai mic cu 1,9% comparativ cu T3 din 2025, după ce în T3 a scăzut cu 0,2% față de T2.

O recesiune tehnică nu înseamnă automat o criză economică gravă, ci poate fi o scădere ușoară și temporară a indicatorilor economici ca rezultat al unor factori conjuncturali. Potrivit ministrului finanţelor, Alexandru Nazare, datele INS arată ajustări firești în contextul deficitului istoric şi al măsurilor luate anul trecut, dar şi o creştere reală a economiei. „România menţine o creştere de 0,6% în 2025 şi reintră pe drumul cel bun, în ciuda iresponsabilităţii bugetare din ultimii ani”, a scris Nazare pe pagina sa de Facebook. Ministrul a adăugat că economia va creşte în 2026 cu cel puţin 1%, aceasta fiind prognoza autorităţilor române, dar şi a instituţiilor internaţionale. „România nu este într-o criză economică. (...) O recesiune reală presupune deteriorare generalizată - şomaj în creştere accelerată, scădere puternică a producţiei, prăbuşire a investiţiilor. Iar datele actuale nu indică un asemenea tablou”, susţine şeful de la Finanţe.

În opinia specialiștilor, economia suferă de mai mult timp. Potrivit profesorului universitar Cristian Păun, pe cifrele din economia reală se vede de vreo doi ani că nu suntem bine, iar plusurile infime din ultimele trimestre din 2024 erau artificiale. Actuala situație „este, în parte, efectul «năzbâtiilor» din anii anteriori şi, în parte, efectul majorării de taxe, care se pare că este singurul lucru care poate emana din Parlamentul şi din politica românească în acest moment”, a declarat economistul, pentru Agerpres. Păun subliniază că recesiunea obligă „la câteva lucruri: să nu mai creştem taxele în perioada următoare ca soluţie, să căutăm reforme cu mai multă determinare şi să fim foarte atenţi la fondurile europene din acest an, să nu ratăm nici un euro, în condiţiile în care vor veni sume importante în acest an”. În opinia sa, revenirea economiei se poate face doar prin reforme, nu se mai poate face prin taxare, și depinde foarte mult de fondurile europene, de succesul privatizării companiilor de stat, de curăţarea întregului aparat de stat.

La rândul său, consultantul Adrian Negrescu crede că responsabile sunt politicile fiscale incoerente din ultimii ani, iar, pentru populaţie, termenul de „recesiune” se traduce simplu: banii nu mai ajung pentru un trai decent. Acesta consideră că „pentru o redresare reală este nevoie de măsuri de stimulare, precum reducerea taxării muncii şi creşterea valorii tichetelor de masă”. (C.Z.)